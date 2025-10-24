Imagini șocante cu consilierul local din Florești Daniel Meze. A intrat noaptea în camera unor copii: „Vă bat pe toți!”

Imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre elevi a filmat momentul în care consilierul local din Florești Daniel Meze a intrat noaptea peste ei în camera de hotel și i-a amenințat cu bătaia.

Daniel Meze, consilierul local din Florești care a intrat noaptea peste un grup de elevi cazați într-un hotel din Deva, a fost filmat de unul dintre copii. Imaginile surprind agitația din cameră și amenințările politicianului, pentru care nu a contat nicio secundă că are în față copii de nici 14 ani.

În imaginile difuzate de AS TV se aude vocea consilierului local din Florești: „Vă bat pe toți!”. Una dintre eleve este vizibil speriată de incidentul năucitor.

Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, într-un hotel din Deva, potrivit Cotidianulhd.ro

Daniel-Aron Meze, autor al unor cărți de dezvoltare personală și director al Editurii ARI, a participat în Deva la Târgul Hunedorean al Cărții. Acesta s-a cazat în același hotel în care erau cazați elevi din județul Bistrița, veniți într-o excursie în județul Hunedoara.

„În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o angajată a unui hotel din municipiu, care a reclamat faptul că un grup de elevi cazați în unitate a fost agresat fizic de un bărbat cazat, de asemenea, în incinta hotelului.

La fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 31 de ani, profesoară și dirigintă a unui grup de patru elevi, cu vârste de 15 ani, veniți din municipiul Bistrița într-o excursie școlară. Aceasta a relatat că, în jurul orei 00:35, în timp ce minorii se aflau în camera lor, au fost agresați fizic de un bărbat de 42 de ani, din județul Cluj, cazat în același hotel, care ar fi fost deranjat de zgomotul produs de elevi”, a informat IPJ Huneodara, conform sursei citate.

În imaginile publicate de AS TV se aude vocea unei fete care spune că o va suna pe dirigintă. Iar Daniel Meze reacționează: „Nu suna pe nimeni. Scoate-i afară. Vă bat pe toți, mă!”.

În urma incidentului, pe numele lui Daniel Meze a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

„Un incident regretabil”

Ulterior, Daniel Meze a postat un mesaj pe pagina de Facebook prin care a spus că regretă cele întâmplate.

„Un incident regretabil pentru care îmi pare rău! Regret evenimentul, îmi pare rău că am procedat greșit, îmi cer scuze public pentru cele întâmplate, condamn orice fel de violență și spun că am greșit încercând eu să potolesc copiii și să-i cert pentru că făceau gălăgie. Trebuia să sun direct la poliție”, spune consilierul local din Florești Daniel Meze, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Meze spune că va cere despăgubiri Poliției Deva pentru prejudiciul de imagine creat.

