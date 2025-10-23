Sute de psihologi din Cluj riscă să nu poată oferi consiliere. Mii de pacienți, lăsați de izbeliște.

Situație gravă în Cluj, cu impact direct asupra sistemului de sănătate mintală din județ, precum și a beneficiarilor de servicii psihologice decontate.

Sute de psihologi din Cluj riscă să își piardă locurile de muncă. Mii de pacienți, lăsați de izbeliște.|Foto: Depositphotos.com

Începând cu 1 noiembrie 2025, majoritatea psihologilor aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj riscă să nu își mai poată continua activitatea din cauza unei măsuri administrative prin care s-a solicitat avizarea Direcției de Sănătate Publică (DSP) pentru cabinetele individuale ale psihologilor colaboratori.

„Deși fiecare psiholog deține un cabinet individual autorizat de Colegiul Psihologilor din România, organizat și autorizat conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și Hotărârii Guvernului nr. 38/2016 privind normele de aplicare, această nouă cerință depășește cadrul legal actual, iar colaborarea cu unități medicale se desfășoară în spații care până acum erau considerate conforme”, potrivit unei informări remise monitorulcj.ro de Grupul Psihologilor Clinicieni și Psihoterapeuților din Cluj-Napoca.

Potrivit legii, activitatea psihologului cu drept de liberă practică se desfășoară în forma de organizare avizată de Colegiul Psihologilor din România (CPR), care este autoritatea competentă ce reglementează și avizează formele de exercitare a profesiei.

„În niciun act normativ nu este menționată obligativitatea avizării DSP pentru cabinetele individuale de psihologie, acestea nefiind unități medicale în sensul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”, menționează sursa citată.

Prin cerința suplimentară solicitată, în prezent s-a impus obligativitatea ca fiecare psiholog să obțină aviz DSP individual pentru spațiul în care activează, chiar dacă acel spațiu aparține unității medicale.

Psihologii clujeni, apel public pentru o soluție tranzitorie care să permită continuarea activității

Mai mult, Ordinul MS nr. 1226/2012, care reglementează avizarea spațiilor de către DSP, se aplică exclusiv unităților medicale (cabinete medicale, clinici, spitale), nu cabinetelor individuale de psihologie înființate conform legii profesiei.

Conform Grupului Psihologilor Clinicieni și Psihoterapeuților din Cluj-Napoca, această cerință creează o situație imposibilă din punct de vedere legal și logistic, întrucât:

*psihologii nu pot obține aviz DSP pentru spații care nu le aparțin, fără un contract de folosință explicit;

*nu pot modifica actele constitutive fără dovada deținerii spațiului;

*nu pot continua activitatea fără avizul DSP, conform cerinței CAS;

„Colaborările actuale riscă să fie suspendate, ceea ce înseamnă pierderea locului de muncă pentru un număr mare de specialiști”, precizează sursa citată.

Concret, DSP emite avizul doar dacă spațiul figurează legal ca punct de lucru în actul constitutiv al cabinetului lucru care nu se poate realiza fără un contract de comodat. În lipsa acestuia, psihologii nu pot face modificările cerute de CAS și, implicit, nu pot continua activitatea de la 1 noiembrie.

Efectul imediat al acestei situații este că, începând cu 1 noiembrie, beneficiarii serviciilor psihologice decontate de stat vor rămâne fără acces la aceste servicii, întrucât peste 90% dintre psihologi nu vor putea obține avizul solicitat într-un termen atât de scurt.

„Facem un apel public către autoritățile competente CAS Cluj, DSP Cluj si Colegiul Psihologilor din România să clarifice cadrul legal al acestei măsuri și să asigure o soluție de tranziție care să permită continuarea activității psihologilor și protejarea drepturilor beneficiarilor”, adaugă psihologii și psihoterapeuții clujeni.

Mai mult, după cum arată grupul psihologilor clujeni, problema pare să fie specifică județului Cluj, întrucât în alte județe din țară nu s-a impus aceeași interpretare a reglementărilor.

„Această discrepanță creează inegalitate profesională și riscă să destabilizeze un întreg segment de servicii esențiale pentru sănătatea mintală a populației. Prin urmare, vorbim despre o situație discriminatorie și lipsită de coerență, care riscă să conducă la suspendarea unui număr semnificativ de contracte CAS și la pierderea accesului la servicii psihologice pentru mii de pacienți”, se arată în informarea remisă monitorulcj.ro

Psihologii și psihoterapeuții clujeni trag un semnal de alarmă în privința riscurilor inerente aplicării noilor măsuri de avizare impus și solicită transparență și echitate în aplicarea reglementărilor.

