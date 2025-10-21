Radu Rațiu, vicepreședinte CJ Cluj, mesaj în favoarea reducerii numărului de parlamentari: „Trebuie să vedem interesul național înaintea celui politic”

România are peste 460 de parlamentari în actuala legislatură. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj semnalează că țara noastră are nevoie de o redimensionare a numărului de aleși: „Pentru o populație ca a României, chiar și 300 de parlamentari reprezintă un număr foarte mare”, spune Radu Rațiu.

România are în 2025 un număr de 465 de parlamentari: 331 de deputați (inclusiv cei 19 de la minorități) și 134 de senatori, configurație rezultată în urma alegerilor din decembrie 2024.

Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj atrage atenția că deși în spațiul public se discută doar despre modificarea pensiilor magistraților, statul trebuie să rezolve concomitant și problema numărului mare de parlamentari.

Interesul național trebuie să primeze, atrage atenția Radu Rațiu, iar factorul politic trebuie să dea un răspuns adecvat votului exprimat de români la ultimele alegeri.

„Deși în spațiul public se vorbește doar despre modificările aduse pensiilor magistraților, rănile sunt multiple în societatea românească.

Spre exemplu, Consiliile de Administrație aveau indemnizații nesimțite, aspect care s-a rezolvat. Dar mai sunt multe alte spețe care trebuie rezolvate: țin foarte mult la diminuarea numărului de parlamentari. Adică orice reformă în țară trebuie pornită de sus în jos. Acesta este răspunsul dacă îți pasă de cetățeni și ai înțeles mesajul oamenilor transmis prin vot”, a declarat, marți, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, în cadrul unei intervenții radio locale.

La mai bine de 15 ani de la referendumul pentru trecerea la un Parlament unicameral, respectiv pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, subiectul reprezintă o temă fierbinte pentru Coaliție din cauza opoziției UDMR și a minorităților.

„Până la urmă, referendumul a fost votat de români: trebuie să avem 300 de parlamentari. Suntem un stat unitar cu 19 milioane de cetățeni, nu trebuie să avem peste 400 de parlamentari.

Pentru o populație ca a României, chiar și 300 de parlamentari reprezintă un număr foarte mare.

Sigur, niciunui partid nu-i convine, probabil, să aibă mai puțini parlamentari, pentru că listele vor cuprinde mai puține persoane, dar trebuie să vedem interesul național înaintea celui politic, de partid.

Încă o dată, la nivelul populației pe care România o are în prezent, numărul de 450 – 460 de parlamentari este enorm”, a adăugat Radu Rațiu.

Anterior, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj și-a exprimat încrederea că „incorectitudinea” ce vizează pensiile magistraților va fi rezolvată până la urmă, în contextul deciziei CCR de respingere a modificării pensiilor speciale.

Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind pensiile magistraților, precum și nerespectarea de către Guvern a termenului de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție. În consecință, legea de modificare a pensiilor magistraților a fost respinsă de judecătorii constituționali.

