Radu Rațiu, după decizia CCR: „Pensiile magistraților trebuiau rezolvate de mulți ani”

Vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Cluj a vorbit despre decizia Curții Constituționale a României (CCR) care a declarat neconstituțională reforma pensiilor soeciale pentru magistrați.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, se declară dezamăgit de decizia CCR care a declarat neconstituțională reforma pensiilor speciale pentru magistrați | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

CCR a amânat de două ori decizia cu privire la reforma pensiilor speciale pentru magistrați, iar luni, Curtea Constuțională a respins reforma din cauza unui viciu de procedură.

Vicepreședinte CJ Cluj: „Nu mai putem avea magistrați care se pensionează la apogeul carierei”

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj a vorbit și el despre această decizie a CCR.

„99% dintre români au avut ieri o mare decepție în ceea ce privește această decizie. Mă așteptam să fie un aviz negativ din partea acestora (a CCR - n. red.), ceea ce este mai dureros este că decizia a fost amânată de două ori pe un viciu de procedură care putea fi invocat de prima dată. Puteau spune de prima dată că lipsește acest aviz și că trebuie întoarsă legea”, a declarat Radu Rațiu, la un post de radio local.

Potrivit vicepreședintelui CJ Cluj, acele „9 minți luminate” de la CCR puteau să anunțe imediat decizia, asta dacă era vorba doar despre lipsa acelui aviz de la CSM.

Radu Rațiu: „Vârsta de pensionare trebuie majorată la magistrați pentru că sunt puțini”

„Până la urmă vom afla de ce au luat această decizie. Din păcate continuăm cu aceste pensii care trebuiau rezolvate de mulți ani. Nu s-a găsit o majoritate politică pentru acest proiect. Sper ca această incorectitudine din societatea noastră să fie rezolvată. Nu mai putem avea cetățeni în România care să primească pensii egale sau mai mari decât remunerația lunară, nu mai putem avea magistrați care să se pensioneze în apogeul carierei lor”, a mai spus Rațiu.

Radu Rațiu a transmis că magistrații mai tineri se plâng de numărul mic de colegi în toate parchetele și judecătoriile din România.

„Cred că numărul magistraților ar trebui mărit cu cel puțin cu 50%. Problema trebuie rezolvată ca oamenii să primească soluții juridice mai rapide, de aceea ar trebui majorată vârsta de pensionare pentu magistrați. Atunci vom ajunge și noi ca în Occident. Așa, un magistrat nu va avea sute de dosare și ci un nivel de muncă normal, pentru a putea da soluții în timp util”, a mai punctat vicepreședintele CJ Cluj.

CCR a respins reforma pensiilor speciale pentru magistrați

Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, 20 octombrie 2025, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în cazul legii privind pensiile magistraților, precum și nerespectarea de către Guvern a termenului de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.

Potrivit unei informări publicate, luni seara, de CCR, judecătorii constituționali au admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secțiile Unite și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu în ansamblu este neconstituțională.

CCR invocă argumentul legat de lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

