Promovarea culturii române în Spania. Alin Tișe, dublă lansare de carte și un premiu obținut la Festivalul „Culturo” din Alcalá de Henares.

Eveniment important pentru Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care și-a lansat două dintre cele mai recente cărți la Festivalul „Culturo” din Alcalá de Henares.

Alin Tișe, dublă lansare de carte și un premiu obținut la Festivalul „Culturo” din Alcalá de Henares|Foto: Alin Tișe

De altfel, liberalul clujean Alin Tișe a obținut și o diplomă de excelență pentru promovarea culturii române pe tărâm hispanic.

Alin Tișe, dublă lansare de carte și un premiu obținut la Festivalul „Culturo” din Alcalá de Henares.|Foto: Alin Tișe

În vara acestui an, Tișe a mai obținut un premiu la Târgul de Carte de la Budapesta.

Promovarea culturii române în Spania. Alin Tișe, premiu la Festivalul „Culturo” din Alcalá de Henares.

Scriitorul Alin Tișe a fost prezent la cea de-a treia ediție a Festivalului „Culturo” din Alcalá de Henares, desfășurată în perioada 2–6 octombrie 2025.

Aici, liberalul clujean și-a prezentat cele două volume publicate în vara lui 2025 și la finalul anului trecut. Este vorba de cartea „Cezarul, Dumnezeu, Iubirea”, unul dintre volumele semnate de Alin Tișe, precum și de cartea „Poveste pentru tata”.

Alin Tișe, la lansarea de carte de la Alcala de Henares, comunitatea Madrid, Spania|Foto: Alin Tișe

Manifestarea a fost susținută de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în cadrul proiectului „Citește românește, trăiește și simte românește”, iar Alin Tișe a fost distins cu o Diplomă de Execelență pentru promovare culturală.

Evenimentul s-a bucurat de participarea primarul localității Alcalá de Henares, Judith Piquet Flores, precum și a secretarului național pe problema imigrațiilor, Carmen Cervantes Guijaro. În cadrul evenimentului au mai participat Gustavo Eustache Alain Soteldo, deputat al comunității Madrid, Marcos Cuesta, secretarul Partidului Popular Mejorada del Campo, alături de reprezentanți ai Ambasadei României și ai Consulatului român din Spania.

Alin Tișe, dublă lansare de carte la Festivalul „Culturo” din Alcalá de Henares|Foto: Alin Tișe

Pe lângă aspectele culturale, manifestarea a reprezentat o oportunitate pentru un important schimb de idei și deschidere de viitoare colaborări între Regiunea Madrid și județul Cluj.

În iunie 2025, un alt volum semnat de Alin Tișe, romanul „Fluturele Dor și Floarea de Apă”, care a fost prezentat pe standurile prestigiosului Târg de Carte de la Budapesta, a primit premiul Art Danubius pentru cel mai bun roman al anului 2025, un gest simbolic puternic, aliniat la promovarea literaturii transfrontaliere și dialogului cultural.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: