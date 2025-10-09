Scriitorul Adrian Suciu, despre cartea lui Alin Tișe - „Poveste pentru tata”: „Este mai mult decât o simplă carte autobiografică”

Consacratul scriitor Adrian Suciu a prezentat, la Festivalul „Culturo” din Alcalá de Henares (Spania), cartea „Poveste pentru tata”, scrisă de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Scriitorul Alin Tișe a fost prezent la cea de-a treia ediție a Festivalului „Culturo” din Alcalá de Henares, desfășurată în perioada 2-6 octombrie 2025.

Acolo, liberalul clujean și-a prezentat cele două volume publicate în vara lui 2025 și la finalul anului trecut. Este vorba de cartea „Cezarul, Dumnezeu, Iubirea”, unul dintre volumele semnate de Alin Tișe, precum și de cartea „Poveste pentru tata”.

„Lansarea cărților mele, în cadrul celei de-a treia ediții a festivalului „Culturo - Festival de Carte și Arte a Românilor de Pretutindeni”, desfășurată în orașul cu cea mai mare prezență românească din Spania, Alcala de Henarez, mi-a oferit, dincolo de plăcerea întâlnirii cu românii de acolo, bucuria de a avea parte de o frumoasă și onorantă prezentare, susținută de Adrian Suciu”, a trasmis Alin Tișe, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Poet și scriitor consacrat, ziarist cu vechime, președinte al Asociației Culturale Direcția 9, important organizator cultural, președinte al Filialei Occident și Diaspora al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și fost redactor-șef la Monitorul de Cluj, acesta a prezentat, în fața comunității române din Spania, volumul autobiografic „Poveste pentru tata”.

Iată câteva din cuvintele adresate cu acest prilej de către Adrian Suciu:

„(…) Stilul scriiturii este direct, cu accente confesive, uneori emoționale, alteori tehnice, în funcție de subiectul tratat. Tonul oscilează între solemnitatea relatării de proiecte publice și căldura aminitirilor personale. Această dualitate face lectuara variată, dar fără să creeze contraste bruște. Un merit important al volumului este caracterul său de document de epocă. Prin detaliile despre proiectele de infrastructură, relația cu cetățenii sau provocările instituționale, cititorul are acces la culisele unui parcurs politic complex. Totodată, sinceritatea cu care cere autorul își recunoaște greșelile, precum și insistența pe dimensiunea umană a deciziilor, adaugă credibilitate și autenticitate (…) «Poveste pentru tata» este mai mult decât o simplă carte autobiografică: ea devine un exercițiu de sinceritate și o încercare de reconciliere cu trecutul, cu greșelile și reușitele deopotrivă. În același timp, oferă o perspectivă asupra felului în care un lider politic atipic își concepe rolul, relația cu comunitatea și moșternirea pe care o lasă. Prin dedicația implicită către figura paternă, volumul capătă o dimesiune de omagiu și introspecție.”

