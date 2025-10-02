Senatorul clujean Cristian Șipoș anunță deschiderea unui birou parlamentar AUR la Huedin

AUR Cluj are, de la începutul lunii septembrie, un birou parlamentar în Huedin.

Senatorul Cristian Șipoș (AUR Cluj) anunță deschiderea unui cabinet parlamentar AUR la Huedin Foto:Facebook, Cristian Șipoș





Senatorul Cristian Șipoș, coordonatorul organizației AUR Cluj, a anunțat, la începutul lunii trecute, deschiderea unui nou cabinet parlamentar în zona Huedin, cu scopul de a consolida legătura dintre cetățeni și parlamentarii formațiunii.

„De astăzi (4 septembrie 2025 - n. red.) întărim zona Huedin prin deschiderea unui cabinet parlamentar în Huedin! Bianca Blaj, membru vechi și de bază, face parte din cabinetul parlamentar și va prelua toate petițiile și toate solicitările cetățenilor din zonă către parlamentarii de Cluj”, a transmis senatorul Cristian Șipoș, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Prin această inițiativă, AUR Cluj își propune să ofere locuitorilor din zona Huedin o cale mai directă de comunicare cu reprezentanții din Parlament și să faciliteze transmiterea problemelor locale la nivel național, potrivit apuseni.info.

Potrivit sursei citate, noul cabinet parlamentar urmează să devină un punct de contact permanent pentru cetățeni, dar și un instrument prin care AUR își dorește să își extindă prezența și implicarea în comunitățile din județul Cluj.

