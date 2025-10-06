Valentin Naumescu, după numirea în funcția de consilier prezidențial: „Sunt vremuri de cumpănă în Europa”

Profesorul clujean Valentin Naumescu a acceptat propunerea de a se alătura în echipa de consilieri prezidențiali.

Profesorul clujen Valentin Naumescu a fost numit consilier al președintelui Nicușor Dan | Foto: Valentin Naumescu - Facebook

Profesor la UBB Cluj, Valentin Naumescu, va fi de la 1 noimebrie 2025, consilierul președintelui Nicușor Dan în afaceri europene.

Profesor de Relații Internaționale la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj, Valentin Naumescu este pe lista consilierilor președintelui Nicușor Dan.

Profesorul clujean va fi consilierul lui Nicușor Dan pe probleme de afaceri europene.

Valentin Naumescu: „România are datoria să participe la la procesul decizional european”

Valentin Naumesc a transmis și un mesaj după ce a fost anunțată numirea sa în echipa de consilieri prezidențiali

„Sunt vremuri de cumpănă în Europa, cu relevanță istorică neîndoielnică, și de schimbări accelerate, pe multiple planuri: politice, de securitate, economice, militare, tehnologice, sociale, cultural-educaționale etc. România, ca stat membru al UE de aproape 19 ani, a șasea țară ca mărime a populației din cele 27 de membre ale UE, are datoria să participe cu demnitate, competență și inițiativă la procesul decizional european, la elaborarea (pe componenta inter-guvernamentală) dar și la aplicarea politicilor europene comune ale Uniunii, în care se reflectă și interesele României și ale cetățenilor români”, a transmis Valentin Naumescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cine este Valentin Naumescu?

Valentin Naumescu s-a născut la 13 octombrie 1970, la Râmnicu Vâlcea, potrivit CV-ului publicat pe site-ul www.mae.ro.

A absolvit Colegiul Național 'Mircea cel Bătrân' din Râmnicu Vâlcea, în anul 1989, iar din 1996, este licențiat al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 'Iuliu Hațieganu' din Cluj-Napoca. În același an, a obținut licența și în asistență socială, la Facultatea de Istorie-Filosofie din cadrul Universității 'Babeș-Bolyai' din Cluj-Napoca, iar din 1998, este licențiat în studii europene și relații internaționale al Facultății de Studii Europene din cadrul aceleiași universități. Din 2000, este doctor în științe politice (Magna Cum Laude), Universitatea 'Babeș-Bolyai' din Cluj-Napoca.

A obținut abilitarea în domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene în iulie 2015, la Universitatea 'Babeș-Bolyai' din Cluj-Napoca. Între 2018 și 2020, a efectuat cursuri postuniversitare în domeniul psihopedagogiei la aceeași universitate. A fost câștigător al unui grant oferit tinerilor cercetători de Fundația Soros pentru o Societate Deschisă (filiala Timișoara), pentru finalizarea și promovarea cercetării doctorale.



În cadrul Ministerului Educației Naționale, a ocupat funcțiile de director general adjunct la D.G. Resurse Umane și Financiare (dec. 1997-aug. 1998), apoi de director general la D.G. Relații Internaționale (sept.-dec. 1998), iar din iulie 2020 este membru al CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare), Comisia pentru Științe Politice, Științe Militare și Studii de Securitate.



Între 2005 și 2007, a fost membru al consiliului de conducere al Institutului Cultural Român, ca reprezentant al Ministrului Afacerilor Externe. A fost secretar de stat pentru Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe (ian. 2005-iun. 2007) și consilier diplomatic în centrala Ministerului Afacerilor Externe, Direcția Diplomație Publică (iun. 2007 - febr. 2008). A fost Consulul General al României la Toronto, Canada (mart. 2008-oct. 2012). În cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a deținut gradele profesionale de consilier diplomatic (mart. 2006-sept. 2011) și de ministru consilier (din sept. 2011).



Și-a început cariera universitară în 1996, la Universitatea 'Babeș-Bolyai', fiind, pe rând, preparator (1996-1998), asistent (1998-2000), lector (2000-2004), conferențiar (2004-2020) și profesor la disciplina Relații Internaționale, Facultatea de Studii Europene (din iulie 2020).

Fondator (2013) și coordonator (2013-2019) al Grupului de Reflecție „CitadelÂ” (think tank de politică internațională al Facultății de Studii Europene).

În anul 2015, a devenit membru al Școlii Doctorale „Paradigma Europeană”, la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”. Din același an, este expert evaluator independent al Research Executive Agency - Comisia Europeană, Bruxelles. Între 2016 și 2020, a fost președinte al Comisiei de Cercetare Științifică a Facultății de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai”.

Din 2017, este inițiator și coordonator al programului de master în Relații Internaționale, Politică Externă și Managementul Crizelor.

A fost distins cu Premiul Ministerului Educației și Cercetării pentru Abilitare - Ministerul Educației și Cercetării (decembrie 2015) și cu Premiul UBB pentru Excelență în Cercetare - Universitatea 'Babeș-Bolyai'.

A publicat cărți, articole științifice și capitole/studii în reviste de specialitate și volume colective, în România și în străinătate, ca autor unic, coautor, editor sau coeditor, arată polirom.ro, printre cele mai recente fiind: „The New European Union and Its Global Strategy: From Brexit to PESCO” (Cambridge Scholars Publishing, 2020), „Politica marilor puteri în Europa Centrală și de Est. 30 de ani de la sfârșitul Războiului Rece” (Humanitas, 2019), „România, marile puteri și ordinea europeană. 1918-2018” (coord., Polirom, 2018).

CITEȘTE ȘI: