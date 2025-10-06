Profesorul clujean Valentin Naumescu a fost numit consilierul președintelui Nicușor Dan pentru afaceri europene

Profesor de Relații Internaționale la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj, Valentin Naumescu este pe lista consilierilor președintelui Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni numirea echipei de consilieri prezidențiali și de stat din cadrul Administrației Prezidențiale, iar aici îl regăsim și pe Valentin Naumescu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Valentin Naumescu va fi consilierul lui Nicușor Dan pe probleme de afaceri europene. Profesorul clujean va prelua această funcție de la 1 noiembrie 2025.

Cine este Valentin Naumescu?

Valentin Naumesc va împlini 55 de ani în 13 octombrie 2025.

Profesorul UBB Valentin Naumescu este președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE). În perioada 2005 - 2007 a deținut funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe, iar între anii 2008 - 2012 a fost consul general al României la Toronto.

Valentin Naumescu are un doctorat în științe politice obținut în anul 2000 la UBB Cluj. Acesta are studii de licență în Studii Europene (perioada 1994-1998) și Asistență Socială (1992-1996) tot la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, dar și Medicină la UMF Cluj (1990-1996).

Este și membru al al CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare) - Comisia pentru Științe Politice și Studii de Securitate, din iulie 2020.

Pe lista consilierilor se află încă alte 15 persoane.

„Aceste numiri reflectă angajamentul președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de președinte”, a precizat Administrația Prezidențială într-un comunicat oficial.

Recent, numele lui Valentin Naumescu ar fi fost vehiculat pentru șefia Serviciului Român de Informații, însă profesorul clujean a dezmințit aceasă informație și a afirmat că nu își dorește această funcție.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, profesorul clujean Valentin Naumesciu afirmă răspicat că nu este interesat de preluarea conducerii Serviciului Român de Informații (SRI):

„Mi se semnalează că, începând de acum două zile, în urma unui articol dintr-un ziar, câteva platforme media vehiculează numele meu în legătură cu o așa-zisă propunere de numire în funcția de director al SRI.Nu înțeleg nici de unde provine această vehiculare a numelui meu, care începe să aibă o anumită persistență în spațiul public, și nici care este scopul ei. În orice caz, menționez că eu nu am avut nicio discuție în acest sens cu nimeni și nu sunt interesat de această poziție”, notează Valentin Naumescu în mesajul citat.

Iată lista completă a consilierilor prezidențiali:

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene, începând cu 1 noiembrie 2025

Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă, începând cu 6 octombrie 2025

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni, începând cu 6 octombrie 2025;

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, începând cu 6 octombrie 2025;

Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale, începând cu 1 noiembrie 2025;

Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice, începând cu 6 octombrie 2025;

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie, începând cu 6 octombrie 2025;

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism, începând cu 6 octombrie 2025;

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă, începând cu 6 octombrie 2025;

Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică, începând cu 6 octombrie 2025;

Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu, începând cu 6 octombrie 2025;

Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, începând cu 1 noiembrie 2025;

Cristian Roșu - consilier de stat pentru relații publice, începând cu 1 noiembrie 2025;

Andreea Miu - consilier prezidențial; va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;

Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale, începând cu 6 octombrie 2025;

Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor, începând cu 1 noiembrie 2025.

„Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, se mai arată în comunicatul citat.

