Mircea Abrudean: „România nu mai tolerează violența domestică”

Violența domestică reprezintă una dintre provocările care obligă la un răspuns ferm. „Nu ne mai putem permite să rămânem indiferenți”, spune președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean, mesaj ferm împotriva violenței domestice: Nu mai poate fi ignorată| Foto: Silviu Matei/Agerpres

Parlamentul a adoptat marți, cu ocazia Zilei internaționale a nonviolenței, Declarația „România fără violență domestică”.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, că violența domestică este unul dintre subiectele care obligă la un răspuns „cu toată fermitatea instituțională”, menționând că aceasta nu mai poate fi „ignorată, ascunsă sau minimalizată”.

Mircea Abrudean: „România nu mai tolerează violența domestică”

„Adoptarea declarației «România fără violență domestică» în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților este un semn că liderii politici de la putere și din opoziție au înțeles că pentru România europeană, democratică și solidară violența domestică nu mai poate fi ignorată, ascunsă sau minimalizată.

Astăzi, în Parlamentul României marcăm împreună și Ziua internațională a nonviolenței. Este un demers lăudabil”, a afirmat Abrudean în plen.

Declarația «România fără violență domestică», un angajament național

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean (PNL) a susținut că senatorii și deputații au „obligația legală și morală de a fi vocea tuturor victimelor, mai ales atunci când nu pot sau nu au curajul de a vorbi, din frică, din constrângere”.

„Declarația «România fără violență domestică» nu trebuie să fie un simplu document politic de intenție, ci trebuie să fie un angajament național, o asumare a înțelegerii o dată pentru totdeauna că violența domestică este un fenomen care a luat o amploare nepermisă în ultimii ani și e nevoie deja de o abordare care trebuie să meargă dincolo de partidele politice, de guverne și de cicluri electorale. Astăzi, prin această declarație, ne angajăm să continuăm cu mai multă determinare și să intensificăm demersurile legislative astfel încât să construim mecanisme mai eficiente și mai rapide de sprijin pentru fiecare victimă a violenței domestice. Totodată, această declarație trebuie privită ca o datorie pe care noi toți, cei prezenți astăzi, ne-o asumăm în fața tuturor victimelor violenței domestice și în fața tuturor copiilor care au asistat la asemenea drame și care au trăit sau continuă să trăiască în teamă”, a subliniat Abrudean.



În opinia sa, trebuie construită o Românie sigură pentru toți cetățenii.



„Ca președinte al Senatului, vă asigur că lupta împotriva violenței domestice nu va rămâne doar o prioritate declarativă. Avem nevoie de legislație actualizată, de sprijin pentru victime, de fermitate împotriva agresorilor. Îmi doresc ca aceste eforturi să continue printr-o colaborare integrată, coordonată și reală între Parlament, Guvern, administrația publică, societatea civilă și comunitățile locale”, a explicat Mircea Abrudean.



Potrivit președintelui Senatului, violența domestică obligă la un răspuns 'cu toată fermitatea instituțională'.



„Violența domestică este unul dintre acele subiecte care ne obligă să răspundem cu toată fermitatea instituțională. Nu ne mai putem permite să rămânem indiferenți, nu mai avem voie să reacționăm târziu, după ce răul a fost deja produs”, a adăugat președintele Senatului.

Potrivit datelor oficiale, una din două femei din România a fost o victimă a violenței domestice. România este în primele patru state din UE la incidența violenței împotriva femeilor, conform Eurostat. Sub 10% dintre victime reușesc să ajungă la servicii de sprijin. În același timp, peste 50% dintre tinerele femei din România se tem că ar putea deveni victime ale violenței fizice, sexuale sau domestic.

Politici publice de educație și intervenție timpurie

Abrudean a arătat că este nevoie de voință politică, de politici publice sustenabile, de educație și de intervenție timpurie.

„Răspunsul pe care astăzi îl dăm este unul clar: România nu mai tolerează violența domestică. Aceasta este misiunea și angajamentul nostru solemn. Este datoria noastră, împreună, cu determinare, să construim o Românie sigură, în care fiecare dintre noi să trăiască liber și fără frică”, a mai declarat Abrudean.

Parlamentul a adoptat marți, în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, cu ocazia Zilei internaționale a nonviolenței, Declarația «România fără violență domestică», prin care își reafirmă angajamentul de a adopta legislație și politici publice menite să prevină și să combată această violență, să protejeze victimele și să tragă la răspundere agresorii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: