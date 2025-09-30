Actualitate
La o zi de la incendiu, elevii școlilor „Ion Creangă” și „Iuliu Hațieganu” desfășoară ore în condiții normale
Cursurile s-au reluat în condiții normale de studiu la corpul B al școlii Hațieganu, clădirea de pe strada Câmpului, unde învață elevii de la școlile „Ion Creangă" și „Iuliu Hațieganu"
La scurt timp de la incendiul produs la începutul săptămânii la corpul B al școlii „Iuliu Hațieganu”, orele se desfășoară în condiții normale.
Mai bine de 600 de elevi au fost evacuați, luni, în urma unui incendiu produs la acoperișul imobilului.
Conform raportului ISU Cluj, incendiul s-a produs la acoperișul școlii și a fost declanșat de un cablu al unui panou fotovoltaic.
În urma intervenției prompte, incendiul a fost localizat și eliminat.
Orele s-au reluat în condiții de siguranță la celelalte clase de la Școala „Ion Creangă”, iar miercuri cursurile se vor desfășura conform programului normal.
Conform datelor transmise de ISU Cluj, incendiul s-a manifestat la acoperiș, din cauza unui cablu al unui panou fotovoltaic, fiind afectată o suprafață de circa 10 metri pătrați.
