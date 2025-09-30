La o zi de la incendiu, elevii școlilor „Ion Creangă” și „Iuliu Hațieganu” desfășoară ore în condiții normale

Cursurile s-au reluat în condiții normale de studiu la corpul B al școlii Hațieganu, clădirea de pe strada Câmpului, unde învață elevii de la școlile „Ion Creangă” și „Iuliu Hațieganu”

La o zi de la incendiu, elevii școlilor „Ion Creangă” și „Iuliu Hațieganu” desfășoară ore în condiții normale|Foto: monitorulcj.ro

La scurt timp de la incendiul produs la începutul săptămânii la corpul B al școlii „Iuliu Hațieganu”, orele se desfășoară în condiții normale.

Mai bine de 600 de elevi au fost evacuați, luni, în urma unui incendiu produs la acoperișul imobilului.

La o zi de la incendiu, elevii școlilor „Ion Creangă” și „Iuliu Hațieganu” desfășoară ore în condiții normale

Conform raportului ISU Cluj, incendiul s-a produs la acoperișul școlii și a fost declanșat de un cablu al unui panou fotovoltaic.

În urma intervenției prompte, incendiul a fost localizat și eliminat.

Orele s-au reluat în condiții de siguranță la celelalte clase de la Școala „Ion Creangă”, iar miercuri cursurile se vor desfășura conform programului normal.

Conform datelor transmise de ISU Cluj, incendiul s-a manifestat la acoperiș, din cauza unui cablu al unui panou fotovoltaic, fiind afectată o suprafață de circa 10 metri pătrați.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: