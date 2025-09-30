Regele Charles a vizitat expoziția dedicată Reginei Maria a României, desfășurată la Londra

Regele Charles al III-lea a vizitat, la Londra, expoziția dedicată Reginei Maria, „Marie of Romania, Artist Queen”.

Regele Charles, vizită la expoziția dedicată Reginei Maria|Foto: ICR Londra

Regele Charles al III-lea a vizitat, luni, expoziția „Marie of Romania, Artist Queen”, deschisă în premieră la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, un spațiu pus la dispoziție cu generozitate de Fundația Majestății Sale, potrivit unei informări remise monitorulcj.ro de Institutul Cultural Român (ICR) Londra.

Regele Charles, vizită la expoziția dedicată Reginei Maria|Foto: ICR Londra

Expoziția organizată de ICR Londra, marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României și aduce pentru prima dată în fața publicului britanic o selecție de acuarele florale realizate de suverana României, prezentate sub formă unor printuri de înaltă calitate.

Lucrările intră într-un dialog vizual unic cu operele din Transylvania Florilegium, un proiect comisionat de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, precum și cu acuarele semnate chiar de Suveran, realizate în România.

Regina Maria, personalitate excepțională a Europei

Curatoriată de dr. Shona Kallestrup de la University of St Andrews și de istoricul Sorin Mărgărit, expoziția subliniază dimensiunea artistică și diplomatică a Reginei Maria – figură definitorie a Europei începutului de secol XX.

„Această expoziție excepțională, găzduită de Fundația Majestății Sale Regele Charles al III-lea, reprezintă o celebrare a unei legături istorice profunde.

Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a vizitat expoziţia ICR „Marie of Romania, Artist Queen” la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery|Foto: ICR Londra

Regina Maria a contribuit decisiv la recunoașterea internațională a României și a consolidat relațiile cu Marea Britanie. Astăzi, acest proiect artistic și diplomatic reafirmă prietenia și respectul reciproc dintre țările noastre. Este o mândrie deosebită afecțiunea Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru România, precum şi sprijinul constant pentru conservarea biodivesității și a patrimoniului cultural al țării noastre” a spus ES Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Vizita Majestății Sale Regele Charles al III-lea onorează România și confirmă forța legăturilor culturale și istorice dintre cele două țări.

Regina Maria a fost o personalitate excepțională a Europei și o punte între națiuni. Suntem recunoscători că, prin acest proiect, moștenirea sa artistică și diplomatică este celebrată în dialog cu opera și inițiativele culturale ale Majestății Sale”, a declarat Aura Woodward, director al Institutului Cultural Român de la Londra.

„Iubirea Majestății Sale pentru România, sursă de inspirație”

„Suntem onorați că expoziția „Marie of Romania, Artist Queen” a fost vizitată asearǎ, la Londra, chiar de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea.(…).România nu are astăzi un prieten mai bun, mai bine poziționat în lume”, a transmis Dragoș Stanca, președintele BRAT.

Dragoș Stanca, președintele BRAT: „Iubirea Majestății Sale pentru țara noastră ar trebui să fie o sursă de inspirație”|Foto: ICR Londra

„Iubirea Majestății Sale pentru țara noastră ar trebui să fie o sursă de inspirație chiar și pentru unii dintre foștii și actualii noștri lideri”, a dăugat Dragoș Stanca, care și-a exprimat speranța ca expoziția să ajungă cât mai curând și în România.

Dragoș Stanca, președintele BRAT: „Iubirea Majestății Sale pentru țara noastră ar trebui să fie o sursă de inspirație”|Foto: Dragos Stanca - Facebook

Expoziția „Marie of Romania, Artist Queen” este deschisă publicului până la 12 octombrie 2025 și include, pe lângă lucrările expuse, o serie de conferințe și evenimente conexe.

