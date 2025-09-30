Iga Swiatek a răbufnit: „Ce a făcut WTA este o nebunie!”

Numărul #2 mondial din tenisul feminin, Iga Swiatek (24 de ani) a răbufnit cu privire la calendarul aglomerat de care au parte jucătoarele de tenis care se află în top.

Iga Swiatek este a doua cea mai bună jucătoare de tenis din lume | Foto: Iga Swiatek Facebook

Regulamentul prevede că cele mai bune jucătoare trebuie să participe la toate Grand Slam-urile și la toate turneele WTA 1000. În cadrul unei conferințe de presă, poloneza și-a declarat nemulțumirea cu privire la timpul puțin dintre meciuri.

„Oamenii sunt mai obosiți în această a doua parte a sezonului. Din păcate, turneul asiatic este cea mai dificilă parte, pentru că simți că sezonul se apropie de final, dar încă trebuie să depui un efort.

Nu știu încă cum va arăta cariera mea peste câțiva ani. Poate va trebui să aleg anumite turnee și să le sar, chiar dacă sunt obligatorii.

Ceea ce a făcut WTA cu toate aceste turnee la care prezența este obligatorie este o nebunie. Tot ce pot face acum, după ce am decis că voi juca toate aceste turnee obligatorii, este să am grijă de corpul meu și de recuperare.

Sunt multe accidentări, iar asta se întâmplă pentru că sezonul este prea lung și intens.”, a declarat aceasta.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: