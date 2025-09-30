Economie
Mircea Bulboacă, fondatorul CON-A, propune certificarea companiilor românești de construcții
La finalul săptămânii trecute, la Sibiu, Mircea Bulboacă, fondator CONA și prim-vicepreședinte al Patronatului Societăților din Construcții, a participat la conferința regională organizată de PSC Filiala Sibiu.Mircea Bulboacă, fondatorul CON-A, propune certificarea companiilor românești de construcții|Foto: CON-A
„Alături de peste 200 de participanți – oficialități, colegi din filialele patronatelor din țară și din federație, parteneri, colaboratori și reprezentanți ai presei – am deschis una dintre cele mai importante teme pentru viitorul construcțiilor din România: puntea de dialog dintre mediul privat și cel public, încrederea cu care privim înainte și soluțiile pe care le putem identifica împreună”, semnalează reprezentanții CON-A, potrivit MesageruldeSibiu.ro
„Una dintre soluțiile propuse de Mircea Bulboacă a fost certificarea companiilor românești de construcții, ca element cheie în creșterea transparenței, profesionalismului și scăderii nivelului de birocrație al licitațiilor. Mesajul central transmis a fost că predictibilitatea fiscală și contractuală este condiția esențială pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului și pentru continuarea proiectelor majore de infrastructură și construcții.
CONA rămâne un partener activ în acest dialog, susținând soluțiile care aduc valoare economiei românești”, au transmis reprezentanții CONA.
