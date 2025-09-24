Clujeanul șef la Senat dorește cât mai repede reforma administrației locale. Mircea Abrudean: „Este despre a vrea sau nu să se realizele, nu despre a da oameni afară.”

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a vorbit, miercuri, 24 septembrie 2025, despre reforma administrației locale și a comentat deciziile Curții Constituționale a României (CCR) cu privire la cele cinci proiecte din pachetul al doilea de măsuri asumate de Guvernul Bolojan.

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a vorbit despre reforma administrației publice locale | Foto: Alex Micsik - Agerpres

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, a transmis că trebuie privită „partea plină a paharului, cât de mică o fi ea”, după ce Curtea Constituțională a României a declarat constituțională una din cele cinci proiecte din pachetul doi de măsuri de reformă asumate de Guvern și a amânat decizia pentru celelalte patru.

„Era bine să avem un verdict. (...) O să vedem pe 8 octombrie. (...) Să vedem și partea plină a paharului, cât de mică o fi ea, cu reforma în domeniul autorităților autonome care produce niște efecte, sigur că impactul bugetar poate că nu este unul considerabil, dar este vorba de semnalul care se dă aici și care cred că trebuie să fie luat în considerare cu toată seriozitatea”, a transmis Abrudean, la Digi 24, potrivit Agepres.ro.

Potrivit acestuia, până la urmă, important este faptul că Guvernul Bolojan și-a asumat aceste reforme în fața Parlamentului, au fost și moțiuni de cenzură care au fost respinse.

Clujeanul șef la Senat: „Reforma amdministrației locale este despre a vrea sau nu să se realizeze, nu despre a da oamenii afară”

Președintele Senatului a susținut că, în ceea ce privește reforma administrației publice locale, este despre a vrea sau nu să se realiza acest demers.

„Deci, este despre a vrea sau nu vrea să facem reformă, nu despre a da oameni afară, nu despre a căuta cifre, de a ne lega de numărul maxim de posturi prevăzut, de numărul din organigramă. Sunt administrații locale care funcționează eficient un număr mai mic de oameni și sunt administrații în aceleași condiții, cu același număr de locuitori, cu aceeași suprafață, cu aceleași provocări care funcționează cu număr aproape dublu de oameni. Despre asta e vorba: de echitate și eficiență. Vrem s-o facem sau nu vrem s-o facem și sper să se întâmple cât mai repede și toți colegii din coaliție cred că vor înțelege că este necesară această reformă, repet nu pentru a da oamenii afară, ci pentru a aduce la eficiență și echitate în sistemul administrativ”, a subliniat Mircea Abrudean.

„Coaliția merge mai departe, funcționează, este stabilă, cu diferendele pe care le vedem, cu pozițiile exprimate, mai mult sau mai puțin benefice de către unii membri ai coaliției, dar stabilitatea coaliției se vede la vot, iar la vot până în prezent nu au fost rateuri”, a adăugat președintele Senatului.

Mircea Abrudean: „Se discută prea mult despre demisia premierului Ilie Bolojan”

În opinia sa, se discută prea mult despre demisia premierului Ilie Bolojan: „Cred că se discută prea mult despre asta. Premierul a afirmat de câteva ori în spațiul public situația în care ia în calcul o astfel de posibilitate, respectiv atunci când programul de guvernare votat în coaliție nu mai poate fi dus la îndeplinire. Cred că este o dovadă de asumare, responsabilitate, integritate pe care n-am mai văzut-o în ultimii ani la niciun premier, indiferent de unde a fost el”

Chestionat în legătură cu faptul că reformele asumate „ar bate pasul pe loc”, el a spus că acest lucru nu este din cauza Guvenului.

„Nu din cauza Guvernului sau a celor care le-au inițiat. Până la urmă, ele au fost inițiate de Guvern atât cât de repede s-a putut - vă reamintesc că am avut doar trei luni de zile de la învestirea acestui Guvern, timp în care s-au mobilizat cât de mult s-a putut resursele pentru a avea aceste pachete de reformă cât mai rapid. Sigur, a fost primul pachet care a venit cu taxe suplimentare și pachetul doi care prevede totuși niște reașezări în zona publică, nu a fost cum și timp să se facă mai repede aceste lucruri. Important este că s-au făcut, au fost asumate în Parlament și sperăm să și producă efecte în cel mai scurt timp”, a explicat Abrudean.

Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, din pachetul doi de măsuri pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

De asemenea, CCR a amânat până la aceeași dată și sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. România și POT împotriva a trei legi din acest pachet, respectiv legile privind domeniul sănătății, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pe de altă parte, Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate formulată la legea asumată de Guvern privind restructurarea și eficientizarea activității ANRE, ASF și ANCOM, declarând-o constituțională.

