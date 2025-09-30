Percheziții la Registrul Auto Român. Ce a ridicat DNA-ul de la sediul RAR?

Registrul Auto Român (RAR) a intrat, săptămâna trecută, în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

DNA a efectuat mai multe percheziții la Registrul Auto Român | Foto: dna.ro

DNA este cu ochii pe Registrul Auto Român, conform puterea.ro.

Potrivit sursei citate, Registrul Auto Român (RAR) este din 2017 feuda fostului secretar de stat de la Transporturi, Bogdan Mîndrescu, membru în Consiliul de Administrație al institutiei.

Registrul Auto Român a avut parte, săptămâna trecută, de două vizite ale procurorilor DNA.

Marți, 23 septembrie 2025, o echipă de la DNA a descins la sediul central al RAR de pe Calea Griviței din București și a ridicat cam toate contractele de achiziții de bunuri și servicii încheiate în perioada 2018-2022.

A doua zi, pe 24 septembrie 2025, o altă echipă de la DNA a ridicat de la RAR toate contractele de achiziții de bunuri și servicii încheiate din 2022 și până în prezent.

