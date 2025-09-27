Defapt.ro: EXCLUSIV Lista palatelor și vilelor de lux puse la dispoziția nomenklaturii de către RAAPPS. Suma uriașă plătită de guvern pentru acest lux

RAAPPS a pus la dispoziția nomenklaturii 11 complexe imobiliare de lux care includ terenuri întinse, plaje private, piscine, băi reci și păduri.

RAAPPS a pus la dispoziția nomenklaturii 11 complexe imobiliare de lux | Foto: Palatul Snagov- Facebook

Regia Protocolului de Stat mai oferă Parlamentului, CCR, Guvernului și Președinției un elicopter și un simulator de zbor.

Pentru accesul în aceste vile și palate, Secretariatul General al Guvernului achită, în 2025, către RAAPPS, peste 81 de milioane de lei. Semnăturile de pe contractul încheiat la 11 martie 2025 au fost secretizate, potrivit Defapt.ro.

Lista palatelor și vilelor de lux puse la dispoziția nomenklaturii de către RAAPPS

Complexul Lotus și vila Panseluța, la Neptun, un palat și șase vile pe o suprafață de circa 14 hectare . Complexul are „piscine” - nu se precizează câte - băi reci, debarcader și plajă

. Complexul are Complexul Scroviștea : patru vile, popicărie, pescărie, pădure (peste 2.500 de hectare) și cramă

: patru vile, popicărie, pescărie, pădure (peste 2.500 de hectare) și cramă Palatul Snagov

Complexul din Uzlina , în Delta Dunării, unde este și un „pavilion expunere păsări”. O cabană are 357 mp.

, în Delta Dunării, unde este și un „pavilion expunere păsări”. O cabană are 357 mp. Trei vile la Predeal , fiecare cu peste un hectar de teren

, fiecare cu peste un hectar de teren Palatul Foișor , plus trei case, la Sinaia . Sunt 16 hectare de teren, heliport, pădure și sere

, . Sunt 16 hectare de teren, heliport, pădure și sere Palatul Primăverii și Vila Lac 2 în București.

Citiți continuarea articolului pe Defapt.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: