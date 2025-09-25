Președintele României, Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Reprezintă un moment decisiv.”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă un moment foarte important pentru basarabeni.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă „un moment decisiv” | Foto: presidency.ro

Alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc duminică reprezintă „un moment decisiv” pentru viitorul cetățenilor săi, a transmis, miercuri, președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan: „Duminică este un moment decisiv pentru Republica Moldova”

„Dragi basarabeni care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi tot timpul bine primiți aici și respectați. Știu însă că rădăcinile voastre au rămas dincolo de Prut și duminică e un moment decisiv, esențial pentru Moldova, alegerile parlamentare. Vă invit pe toți să mergeți la vot. Mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”, a afirmat șeful statului, într-un mesaj video publicat pe Facebook.

În textul care însoțește mesajul video, Nicușor Dan subliniază că legătura dintre România și Republica Moldova „nu este doar una istorică - este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”.

Secții de votare și la Cluj-Napoca pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

„Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară”, a completat președintele.

Totodată, la aceste alegeri, cetățenii Republicii Moldova pot vota și la Cluj-Napoca, la cele două secții de votare de la Casa de Cultură a Studenților din Piața „Lucian Blaga”, numărul 1 - 3.

Cetățenii din Republica Moldova vor putea vota și în vor putea vota: București, Iași, Brașov, Bacău, Baia Mare, Galați, Constanța, Craiova, Suceava, Sibiu, Oradea, Timișoara, Târgu-Mureș.

