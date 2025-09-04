Cum va fi Cluj-Napoca afectat de reforma administrației locale? Emil Boc: „Funcționarii din primării deja iau bani mai puțini.”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirmă că îl susține pe Ilie Bolojan, prim-ministrul României, în ceea ce privește măsurile în administrația publică locală.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirmă că este novoie de o reformă în administrația locală care să nu diminueze calitatea serviciilor oferite cetățenilor | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Emil Boc a vorbit despre situați de la Primăria Cluj-Napca, în contextul reformei administrației locale.

Primarul Emil Boc: Nu trebuie să ratăm această șansă pentru reformă în administrație

„Astăzi, funcționarii din primării iau cu 13,5% mai puțini bani decât luau în luna iunie deoarece au fost reduse sporurile cu aproape 300 de lei. Vom vedea ce se va întâmpla la procesul de restructurare, 8%, 10%, 15%… vom vedea cât va fi. Trebuie să vedem care servicii trebuie bine articulate să nu afectăm calitatea vieții. I-am obișnuit pe oameni să aibă standarde ridicate a serviciilor publice. Nu suntem împotriva reformei, suntem parte a soluției, dar trebuie s-o facem astfel încât să nu diminuăm calitatea serviciilor oferite cetățenilor. Vreau să știe oamenii că procesul de restructurare se derulează și cât va fi nevoie, va fi nevoie. Aici e un dialog. Nu e «noi vrem asta şi gata, ei vor asta şi gata». Trebuie un dialog şi s-a luat acest răgaz de două săptămâni tocmai pentru a putea discuta nuanţele necesare unui act administrativ de calitate. Noi suntem în aceeași grupă valorifică, în termeni fotbalistici, cu orașe de peste 200.000 de locuitori, însă cu tot cu studenții și zona metropolitană ajungem la jumătate de milion de locuitori”, a precizat Emil Boc, joi, prezent la inaugurarea noii școli din

Edilul a mai afirmat că nu trebui pierdută fereastra aceasta de oportunitate politică, când avem patru partide pro-europene să facă reforma în administraţie, care ar fi o reformă structurală, majoră, cu impact decisiv în ceea ce înseamnă viitorul administraţiei publice în România.

Primarul municipiului Cluj-Napoca afirmă că îl susține total pe prim-ministrul Ilie Bolojan pentru o reformă structurală, nu doar temporară.

Boc: Dacă Guvernul Bolojan nu reușește, s-a terminat cu România

Edilul a mai afirmat că el ar merge mai departe cu reforme structurale care să asigure României continuitate pentu următorii zece ani.

„Dacă această coaliție nu reușește, s-a terminat cu țara asta. Este ultima care mai poate ține țara în picioare și ultima care mai poate să-i dea un viitor. Dincolo de această coaliție începe drumul spre haos”, a conchis Emil Boc.

