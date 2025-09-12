Măsuri pentru combaterea curselor ilegale și creșterea prevenției în trafic. Deputatul Remus Lăpusan (PSD Cluj): „Siguranța rutieră trebuie să fie prioritară”.

Datele oficiale arată o scădere a accidentelor rutiere. Deputatatul Remus Lăpușan semnalează necesitatea continuării prioritizării măsurilor de prevenție în trafic: „Siguranța rutieră trebuie să rămână o prioritate”, spune parlamentarul clujean.

Deputatul Remus Lăpușan: Siguranța rutieră trebuie să reprezinte o prioritate

Conform datelor oficiale prezentate de Ministerul Afacerilor de Interne (MAI) la solicitarea parlamentarului clujean Remus Lăpușan (PSD Cluj), la nivelul structurilor MAI există o preocupare constantă pentru siguranța în trafic, iar atât în Cluj cât și la nivel național sunt în desfășurare acțiuni importante pentru prevenția accidentelor rutiere și menținerea unui climat de siguranță.

Combaterea curselor ilegale de mașini, reducerea numărului de accidente, precum și situațiile legate de trotinetele electrice și campaniile de prevenție sunt principalele aspecte semnalate de social-democratul Remus Lăpușan.

„În solicitarea transmisă ministerului, am cerut date și măsuri concrete pentru a combate fenomenele periculoase din trafic, de la cursele ilegale de mașini până la accidentele cauzate de trotinete electrice.

Este esențial ca siguranța rutieră să fie tratată ca o prioritate, pentru că vorbim despre viețile oamenilor. Răspunsurile primite confirmă că există atenție constantă și că sunt implementate programe și acțiuni de prevenție care dau rezultate”, a declarat deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

Datele oficiale confirmă o scădere a numărului de accidente.

Astfel, în perioada ianuarie – iulie 2025, în județul Cluj au fost înregistrate 163 de accidente rutiere cu victime în care au fost implicate trotinete electrice, dintre care 133 în municipiul Cluj-Napoca.

În anul 2024 s-au produs 1.169 de accidente rutiere, comparativ cu 1.217 în 2023, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 4%.

Numărul persoanelor decedate a scăzut de la 44 în 2023 la 38 în 2024, iar cel al răniților grav de la 182 la 165.

Principalele cauze ale accidentelor rutiere

„Principalele cauze ale accidentelor rămân indisciplina pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice, viteza excesivă și nerespectarea priorității. Ministerul ne-a confirmat că, pentru combaterea acestor fenomene, la nivelul județului Cluj există 33 de planuri de acțiune pentru anul 2025, urmând ca pentru următorii ani să fie elaborate noi planuri adaptate la evoluția traficului și la nevoile comunității. Poliția desfășoară zilnic activități de prevenție și control, inclusiv pentru depistarea curselor ilegale de mașini”, a completat parlamentarul clujean.

Măsuri aflate în derulare:

*campanii de educație și prevenire rutieră în școli și comunități;

*proiectul „Drumuri sigure spre școală”, realizat în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, UBB, DSP și ONG-uri;

*acțiuni zilnice de control pentru sancționarea celor care încalcă legea, inclusiv șoferi, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice;

*utilizarea GIS pentru identificarea zonelor cu risc ridicat;

*acțiuni tematice conform calendarului european ROADPOL;

*caravane de educație rutieră și implementarea patrulelor școlare;

*colaborarea cu autoritățile locale pentru soluții de infrastructură (treceri pentru pietoni, iluminat, piste de biciclete).

„Este important ca aceste acțiuni să continue și să fie consolidate prin programe de educație civică și rutieră, pentru că doar prin prevenție și responsabilitate putem reduce numărul accidentelor și crește siguranța în trafic.

Doar prin consecvență și implicare putem construi un climat de normalitate în care respectul pentru lege și pentru viața celorlalți să devină regula, nu excepția”, a concluzionat deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

