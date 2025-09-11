AUR continuă să conducă în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare

AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare. Partidele PSD, PNL și USR urmează în clasamentul intenției de vot a românilor.

Sedința în plen a Camerei Deputaților, Parlamentul României.|Foto: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

Conform celui mai recent sondaj Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, formaţiunea AUR continuă să conducă în preferinţele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu 40.8%, fiind urmată de PSD, PNL şi USR.

În același timp, susţinerea pentru coaliţia de guvernare (PSD-PNL-USR-UDMR) este de cu doar 3% mai mare decât pentru partidele din Opoziţie (AUR-POT-S.O.S România).

Intenția de vot pentru partide politice la alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (78.7% din total eșantion):

*40.8% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025)

*17.9% cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025),

*15.2% cu PNL (față de 17.3% în iunie 2025),

*12.8% cu USR (față de 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

Sursa: INSCOP Research

*Pentru POT ar vota 3.3% dintre alegători (față de 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025).

*Pentru UDMR - 4% (față de 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025).

*Pentru SOS Romania – 2.8% (față de 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

*Pentru SENS - 2.1% (față de 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025).

0.6% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 0.6% pentru alt partid (față de 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Intenție vot alegeri parlamentare

Estimare participare vot alegeri parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 11% dintre români au ales 1, 1.1% au ales 2, 0.4% au ales 3, 0.3% au ales 4, 5% au ales 5, 1% au ales 6, 2% au ales 7. 4% indică 8, 3% 9 și 71% indică 10. 1.2% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Sursa: INSCOP Research

„Prima măsurătoare sociologică a din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanței, arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR”, spune directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

„Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, a adăugat Remus Ștefureac, directorul INSCOP.

Datele sondajului Barometrul Informat.ro – INSCOP Research au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

