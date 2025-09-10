Ramona Bruynseels (AUR Cluj) critică Guvernul Bolojan pentru ignorarea nedreptăților la care sunt supuși rezerviștii militari: „Dacă sunteți la guvernare, găsiți soluții pentru oameni”

Deputatul AUR Ramona-Ioana Bruynseels critică Guvernul Bolojan pentru ignorarea nedreptăților la care sunt supuși rezerviștii militari, ale căror pensii batjocoritoare nu le onorează meritele dovedite în slujirea statului român.

Parlamentarul AUR de Cluj Ramona-Ioana Bruynseels solicită actualei coaliții să adopte măsuri urgente pentru corectarea acestor inechități, generate de politicile iresponsabile aplicate de partidele aflate la guvernare în ultimele decenii.

În același timp, deputatul clujean al AUR îi cere premierului Ilie Bolojan să demonstreze că promisiunile făcute în campaniile electorale nu au fost doar vorbe și să vină acum cu soluții concrete pentru rezerviștii militari.

„Sunt în biroul meu la Parlament și mi-a atras atenția drapelul nostru, steagul nostru tricolor. Steag pe care noi îl avem și drapel pe care îl prețuim în continuare, pentru că înaintea noastră, generații cu generații, și-au făcut datoria față de țară. Au făcut sacrificii, au făcut tot ceea ce a ținut de ei, pentru ca noi astăzi să fim o națiune liberă, să ne simțim în siguranță, să trăim în democrație. Aici avem de discutat, dar oficial trăim în democrație.

Rezerviștii militari, oamenii care au servit armata țării, au contribuit la toate acestea. Au contribuit la sfințenia drapelului nostru, care ne reprezintă, cu care ne identificăm. Acești rezerviști sunt în continuare călcați în picioare. În continuare nu li se face dreptate.

Sunt oameni care s-au pensionat în 2000, 2001, 2002 și care în momentul de față au pensii de mizerie. Au pensii care, în ciuda faptului că ei au muncit o viață, au făcut sacrificii extraordinare, au trecut din garnizoană în garnizoană, au trăit departe de familiile lor. Au trăit nu în bogăție, ci au avut un trai modest și dumneavoastră știți acest lucru. Acești oameni acum sunt în situația în care primesc pensii foarte mici, iar alții care se pensionează acum și care nu au nici ei nicio vină, pentru că așa au evoluat normele și legile date de către cei care ne-au condus, alții cu grad mult mai mic, cu funcție mult mai mică, ies acum cu pensii de 3 ori, de 4 ori mai mari.

Ramona Bruynseels: Rezerviștii militari trebuie respectați

N-avem nimic cu cei care ies acum la pensie și au aceste pensii. Noi vrem să îndreptăm inechitățile celor care și-au făcut datoria din tot sufletul, cu dăruire, cu loialitate, cu profesionalism față de țara noastră.

Dacă există respect față de România, trebuie să existe respect față de armată. Rezerviștii militari trebuie respectați. Haideți măcar să începem cu reglarea pensiilor celor care au ieșit la pensie de mult, acum mai mulți ani și care sunt cei mai nedreptățiți și care sunt cei mai în vârstă și care în continuare așteaptă să li se facă dreptate.

Guvernul, chemat să găsească soluții pentru oameni

Știm că există presiune asupra bugetului, știm că suntem în dificultate economică, dar aici vorbim despre viețile oamenilor, de respect, de demnitate, de recunoașterea contribuției lor. Aceste lucruri trebuie să fie priorități, iar voi, conducătorilor, guvernanților, aveți această datorie să faceți dreptate și să găsiți soluții. Soluțiile sunt la voi, pixul iese la voi, v-ați ales să fiți la guvernare.

Dacă sunteți la guvernare, găsiți soluții pentru oameni. Găsiți soluții pentru pensionarii militari, pentru cei mai dezavantajați dintre ei, măcar începeți și apoi etapizați în funcție de evoluția bugetului nostru și de evoluția PIB-ului. Faceți pentru că stă în mâna și în puterea voastră. Nu puteți să sacrificați oamenii la nesfârșit. I-ați sacrificat pe ei, ați sacrificat pensionarii în general, ați sacrificat persoanele cu dizabilități, mamele și așa mai departe.

România, singura țară din NATO ai cărei rezerviști au ieșit în stradă să-și ceară drepturile

Haideți, începeți să faceți ceva pentru oameni, de aceea sunteți acolo. Nu doar pentru a pune rezoluții pe niște hârtii care sunt făcute de așa natură încât să dea bine pentru voi și pentru declarațiile publice și politice. Nu, în spatele hârtiilor sunt oameni. Rezerviștii militari, pensionarii merită să le faceți dreptate.

Declarația lui Ionuț Moșteanu care a spus că pensiile militarilor nu vor face obiectul următorului pachet de legi care va fi adus în Parlament, cred eu că poate să fie în momentul de față discutată în coaliție și puteți să ieșiți cu o rezoluție pozitivă, cu o rezoluție în favoarea măcar a celor mai defavorizați dintre acești pensionari. Începeți pas cu pas să reglați nedreptățile pe care voi le-ați generat. Voi, cei care v-au reprezentat pe voi la conducerea Ministerului Muncii, la conducerea Guvernului, voi sunteți cei care ați făcut greșeli. Din cauza voastră acești oameni sunt nedreptățiți. Ați avut multiple ocazii să îndreptați situația lor, dar n-ați făcut-o. Ați neglijat-o. V-ați bazat pe faptul că militarii sunt disciplinați, sunt corecți și nu vor ieși să protesteze și am ajuns singura țară din NATO ai cărei rezerviști au ieșit în stradă ca să-și ceară drepturile. Trebuie să ne fie rușine pentru acest lucru. Iar voi acum aveți pixul în mână.

Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, când erați în campanie acum doi ani, acum un an jumate, ați spus că trebuie găsite soluții. Acum aveți ocazia să demonstrați că ceea ce ați spus atunci chiar ați crezut”, a declarat deputatul AUR Ramona-Ioana Bruynseels.

