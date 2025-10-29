Social-democrații clujeni au votat delegații care vor reprezenta județul la Congresul Național PSD din noiembrie. Vasile Dîncu, propus pentru funcția de vicepreședinte.

PSD Cluj a votat, miercuri, în cadrul Conferinței Extraordinare a organizației, delegații care vor reprezenta județul la Congresul Național al Partidului Social Democrat din 7 noiembrie 2025. Europarlamentarul clujean Vasile Dîncu a fost propus pentru funcția de vicepreședinte PSD.

Social-democrații clujeni au votat delegații care vor reprezenta județul la Congresul Național PSD din noiembrie. Vasile Dîncu, propus pentru funcția de vicepreședinte|Foto: PSD Cluj

Miercuri, filiala județeană PSD Cluj a organizat Conferința Extraordinară, în cadrul căreia au fost votați delegații care vor reprezenta județul la Congresul Național al PSD din 7 noiembrie 2025.

În cadrul unei conferințe extraordinare, PSD Cluj și-a exprimat susținerea pentru echipa condusă de Sorin Grindeanu|Foto: PSD Cluj

Tot în acest cadru, organizația și-a exprimat susținerea pentru moțiunea „Uniți pentru România. Puternici, doar împreună!”, un proiect care pune accent pe echilibru, responsabilitate și solidaritate.

PSD Cluj și-a reafirmat angajamentul pentru consolidarea unei stângi moderne și responsabile care pune în centrul acțiunii politice oamenii, solidaritatea și echilibrul social.

Potrivit unei informări publicate de social-democrații clujeni, în cadrul conferinței a fost votată susținerea organizației pentru moțiunea „Uniți pentru România. Puternici, doar împreună!”, propusă de echipa condusă de Sorin Grindeanu, o echipă care vorbește despre seriozitate, profesionalism și despre continuitate în actul de guvernare.

Social-democrații clujeni au votat delegații care vor reprezenta județul la Congresul Național PSD din noiembrie|Foto: PSD Cluj

„Astfel, filiala noastră județeană și-a exprimat sprijinul pentru toți colegii din zona Nord-Vest, propuși pentru echipa de conducere a partidului, la nivel național: Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pentru funcția de prim-vicepreședinte, Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș, pentru funcția de vicepreședinte, Gheorghe Cârciu, membru al Parlamentului European, pentru funcția de vicepreședinte și, nu în ultimul rând, profesorul universitar Vasile Dîncu, președintele PSD Cluj, membru al Parlamentului European, pentru funcția de vicepreședinte”, menționează sursa citată.

Conferința s-a desfășurat în prezența unor invitați din conducerea centrală a partidului, precum Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, Mădălin Borș, deputat de Teleorman, alături de parlamentari, primari, consilieri județeni și locali din întreg județul Cluj.

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, a subliniat în intervenția sa că „schimbările pe care le facem astăzi nu sunt simple modificări de statut, ci direcții clare pentru viitorul PSD. România are nevoie de o guvernare care să apere principiile social-democrate și să protejeze economia. Măsurile care frânează consumul blochează motorul economiei, de aceea, Congresul care urmează trebuie să dea partidului o conducere fermă, capabilă să vorbească de la egal la egal cu partenerii de coaliție.”

PSD Cluj va fi reprezentat în viitoarea conducere centrale a partidului de profesorul universitar Vasile Dîncu, propus pentru funcția de vicepreședinte, o recunoaștere a valorii și a muncii depuse aici, în inima Transilvaniei.

„Conferința de astăzi nu a fost un simplu moment procedural, ci expresia unei echipe unite, care privește cu încredere spre viitor. Candidatura domnului profesor Vasile Dîncu arată valoarea și forța organizației noastre, dar și faptul că Transilvania contează cu adevărat pentru direcția pe care PSD o construiește la nivel național”, a declarat secretarul executiv PSD Cluj, Alexandru Cordoș.

Prin intervențiile din cadrul conferinței, reprezentanții organizației județene au evidențiat contribuția PSD Cluj la dezvoltarea unui proiect politic coerent, echilibrat și orientat spre nevoile reale ale oamenilor.

Vasile Dîncu, propus pentru funcția de vicepreședinte PSD|Foto: PSD Cluj

„Sunt bucuros să văd că, în ultimii ani, echipa noastră a început să devină, cu adevărat, o echipă unită și matură. Ne propunem să reconstruim spiritul de solidaritate și colaborare în Transilvania, o regiune care nu este doar un spațiu geografic, ci o veritabilă stare de spirit. Alături de colegii ardeleni din conducere, dorim să arătăm că Transilvania poate fi un model de echilibru și respect reciproc. În echipa condusă de Sorin Grindeanu, vom reprezenta cu demnitate valorile autentice ale stângii democratice, într-un pas firesc spre un spirit social-democrat actual, apropiat de standardele occidentale. Echipa noastră va avea ca principiu fundamental empatia pentru că, fără empatie, un partid se goleşte de sens și valori. Suntem convinși că renașterea stângii românești va porni din Transilvania și Banat, prin oameni care cred în echilibru, respect și comunitate”, a declarat președintele PSD Cluj, Vasile Dîncu.

Liderii social-democrați prezenți au evidențiat faptul că unitatea, seriozitatea și responsabilitatea rămân trăsături fundamentale ale organizației PSD Cluj, care își consolidează constant prezența în plan local și contribuția la nivel național.

