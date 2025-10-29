Primăria mai face un pas pentru achiziția Palatului Telefoanelor. Boc: „Procedurile finale vor fi aprobate săptămâna viitoare”.

Primarul Emil Boc a anunțat că procedurile finale pentru cumpărarea Palatului Telefoanelor vor fi stabilite săptămâna viitoare, în cadrul unei ședinte extraordinare a Consiliului Local.

Primăria Cluj-Napoca își va folosi dreptul de preempțiune pentru a achiziționa Palatul Telefonelor, imobil situat în centrul orașului.

„Până la sfârșitul săptămânii viitoare, vom avea o ședință extraordinară pentru aprobarea procedurilor finale de cumpărare a Palatului Telefoanelor”, a anunțat, miercuri, primarul Clujului Emil Boc.

Palatul Telefoanelor din Cluj-Napca, imobil situat pe strada Octavian Petrovici nr. 2 din municipiu este clasat drept monument istoric.

Prețul cerut de Orange România este de 3.230.000 milioane de euro, însă reperezentanții Primăriei pot negocia suma de achiziție. Ministerul Culturii nu și-a exercitat dreptul de preempțiune pentru clădire și a transferat acest drept autorităților locale.

„Sper ca toate procedurile să fie finalizate, ele și-au urmat pasul firesc. Nu este un demers simplu, implică multe chestiuni tehnice și juridice care trebuie luate în calcul, dar cred că suntem pe drumul final și putem să îl avem pregătit, pentru a convoca ședința extraordinară de Consiliu Local, pentru a putea aproba la finalul săptămânii viitoare acest proiect de hotărâre”, a declarat, miercuri, în cadrul ședinței de Consiliu Local, primarul Clujului Emil Boc.

Peste 790 de arhitecți, urbaniști, membri ai societății civile, locuitori ai Clujului și iubitori de patrimoniu din întreaga țară au semnat apelul public „Palatul Telefoanelor din Cluj merită să intre în patrimoniul orașului” prin care au solicitat municipalității achiziția Palatului Telefoanelor, inițiativă care s-ar alinia cu politicile de regenerare urbană sustenabilă și ar consolida imaginea orașului ca centru al inovației și culturii.

