Guvernul Bolojan rămâne. Au fost RESPINSE la vot cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR și POT.

Într-o ședintă parlaentară care a durat șapte ore, cele patru moțiuni de cenzură depuse de peste 120 de parlamentari AUR, POT și SOS au fost respinse, duminică, 7 septembrie 2025 deoarece nu a fost suficiente voturi pentru a fi adoptate.

Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidele de opoziție au fost repsinse la votul de duminică, 7 septembrie 2025 | Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES

Senatul și Camera Deputaților s-a reunit, duminică, în ședință comună, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură ale Opoziției depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

Partidul AUR, susținut de formațiunile POT și SOS România, a inițiat patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Moțiunile de cenzură depuse de parlamentarii AUR au fost dezbătute și votate duminică, 7 septembrie, de la ora 13.00.

Moțiunea de cenzură la proiectul de reformă a sănătății - respinsă

Moțiunea de cenzură „Demisia Guvernului Bolojan - cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru România”, depusă de Opoziție la proiectul de reformă a sănătății, a fost respinsă.



S-au înregistrat 108 voturi pentru, unul contra. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, erau necesare minim 233 de voturi „pentru”.

Moțiunea de cenzură la proiectul privind guvernanța corporativă - respinsă

Moțiunea de cenzură „Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!” a fost respinsă, duminică, de plenul Parlamentului.

S-au înregistrat 121 voturi „pentru”, unul „contra”. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, erau necesare minim 233 de voturi „pentru”.

Moțiunea de cenzură la proiectul privind reforma instituțiilor autonome - respinsă

Moțiunea de cenzură intitulată „Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și răuvoitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă” a fost respinsă, duminică, de plenul Parlamentului.

S-au înregistrat 120 voturi „pentru”, unul „contra”. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, erau necesare minim 233 de voturi „pentru”.

Moţiunea de cenzură la proiectul cu măsuri fiscale - respinsă

Moţiunea de cenzură intitulată „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!” a fost respinsă, duminică, de plenul Parlamentului.

S-au înregistrat 119 voturi „pentru”. Pentru ca moţiunea să fie adoptată, erau necesare minim 233 de voturi „pentru”.

Moţiunea de cenzură intitulată „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!” a fost depusă la proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În cazul în care nu adoptată o moțiunile de cenzură, proiectele de lege prezentate, modificate sau completate, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, vor fi considerat adoptat.

Ședința parlamentară a durat a circa sapte ore.

