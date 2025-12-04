Cabana Stației Meteo de la Vlădeasa, reconstruită în timp record. Director ANM, Elena Mateescu: „În 2026 va fi modernizată și Stația Meteorologică”.

Cabana Stației Meteorologice Vlădeasa, care a ars într-un încendiu în această vară, a fost reconstruită într-un timp record.

Cabana Stației Meteo Vlădeasa, reconstruită în timp record |Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

La cinci luni după incendiu, prefectul județului Cluj, Maria Forna a vizitat cabana reconstruită într-un timp record.

Vizita prefectului a fost efectuată miercuri, 3 decembrie 2025.

Deplasarea la Vârful Vlădeasa (1.836 metri) a fost pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare a cabanei Stației Meteorologice care a fost grav afectată de un incendiu în data de 24 iunie anul curent.

Alături de Maria Forna au fost prezenți:

directorul Direcției Meteorologice Transilvania Nord, Florin Babțan

viceprimarul Comunei Săcuieu, Ovidiu Gavril Popa

eprezentanții Salvamont Salvaspeo Vlădeasa

Director ANM, Elena Mateescu: „La anul va fi gata și Stația Meteorologică de la Vlădeasa”

Pentru a afla mai multe despre aceste lucrări, monitorulcj.ro a contactat-o pe Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

„Am găsit suportul și înțelegerea printr-un program de investiții derulat Ministerul Mediului. Era o investiție prevăzută pentru Stația de la Băișoara și am reprioritizat alocarea de fonduri către Stația Meteorologică Vlădeasa, în contextul incendiului care a avut loc acolo. A rămas pe poziție și stația Băișoara, la anul intră în program de modernizare, deoarece anul acesta am considerat prioritară investiția la Vlădeasa. Nu puteam să lăsăm oamenii și trebuia să o facem (stația de la Vlădeasa - n. red.) cât mai repede”, a declarat Elena Mateescu pentru monitorulcj.ro.

Aceasta a precizat că și ajutorul autorităților locale a contat foarte mult, în special cele două containere pentru meteorologi.

„La următorul stadiu, când se vor fi finalizate toate interioarele voi fi prezentă. Important e că s-a făcut acoperișul, exteriorul, iar din interior încăperile cheie, cele de care au nevoie meteorologii pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime. Să nu ne prindă iarna fără condiții”, ne-a mai precizat Elena Mateescu.

Lucrări de reconstruire la cabana Stației Meteo de la Vlădeasa |Foto: Instituția Prefectului - Județul Cluj - Facebook

Directorul general ANM ne-a mai spus că undeva în toamna anului viitor, termenul anunțat în această vară la Cluj, este valabil pentru stația meteo în sine și cabana de la Vlădeasa.

„A fost și acel sprijin de rezervă care ne-a ajutat. Când am estimat am prevăzut un termen mai larg pentru a fi siguri că ne încadrăm. A fost o soluție de management care ne-a ajutat să avansăm atât de rapid reconstruirea cabanei. Modernizarea Stației Meteorologice în sine va fi gata în funcție de vreme, aproximativ în toamna anului viitor. Ne încadrăm în termenul anunțat”, a conchis Elena Mateescu.

Prefectul Maria Forna: „Obiectivul simbol al județului Cluj a beneficiat de sprijin total”

Prefectul Maria Forna a anunțat că, în următoarele zile, meteorologii se vor reloca din cele două containere în cabana reconstruită.

„Am revenit astăzi pe Vârful Vlădeasa, la o distanță de 5 luni de la momentul incendiului care a distrus în totalitate cabana Stației Meteorologice. Vestea bună este că în această perioadă a fost ridicată noua cabană care va deservi activitatea celor 5 meteorologi. În următoarele zile, meteorologii se vor reloca din cele 2 containere donate prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în cabana reconstruită.

Mă bucur că acest obiectiv simbol al județului Cluj încă din anul 1961, a beneficiat de la momentul incendiului de sprijin pentru reconstrucție de la Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională de Meteorologie și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. De asemenea, Consiliul Județean Cluj și primăria Comunei Săcuieu au reabilitat și modernizat drumul de legătură până la Stația Meteorologică. Iată că, printr-un efort comun, am reușit să contribuim la reconstrucția și operaționalizarea Stației”, a transmis Maria Forna, potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a Prefecturii Cluj.

În contextul Zilei Naționale a României, Maria Forna a donat un drapel, care a ost arborat în punctul cel mai înalt al Vârfului, la cota 1.836 metri.

Tricolorul, arborat în Vârful Vlădeasa, la cota 1.836 de metri | Foto: Instituția Prefectului-Județul Cluj - Facebook

La finalul vizitei din comuna Săcuieu, doamna prefect a avut și o întrevedere la sediul primăriei cu domnul primar Gheorghe Cuc. Discuțiile au vizat proiectele de dezvoltare ale comunei.

