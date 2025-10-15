Administrație
Sterilizare gratuită pentru animalele de companie din Cluj-Napoca. Ce trebuie să facă proprietarii?
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis că programul de sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile cu și fără stăpân din oraș continuă.Clujenii își pot steriliza gratuit animalele de companie | Foto: Captură video Facebok, Emil Boc
„Continuăm Programul de sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile cu și fără stăpân din Cluj-Napoca. Până la finalul anului, clujenii se mai pot înscrie în programul Primăriei pentru a beneficia de sterilizarea gratuită a câinillor și pisicilor”, a transmis Emil Boc, într-un clip video pe pagina sa de Facebook.
Aproape 400 de animale de companie din Cluj-Napoca, sterilizate gratuit până acum în 2025
Potrivit edilului, 371 animale de companie au fost sterilizate prin acest program în cursul anului 2025 - 137 căței și 234 pisici.
Acesta a reamintit că Primăria Cluj-Napoca acoperă de la bugetul local costurile procedurilor și tratamentelor, astfel:
- 350 lei/câine mascul și 400 lei/câine femela;
- 300 lei/pisică mascul și 350 lei/pisică femelă.
„Proprietanii animalelor de companie trebuie să depună o cerere, online sau fizic, alături de o copie a carnetului de sănătate pentru animalul de companie și vor primi un bon de sterilizare cu care se vor prezenta la cabinetele autorizate”, a mai spus Boc.
Primăria acoperă toate costurile legate de procesul de sterilizare, de la anestezie și operație, până la tratamentul postoperatorii.
Cabinetele partenere sunt:
- Croma Impex SRL
- Healty Pet Center SRL
- Veterinarius SRL
„Primul semn de iubire și apreciere față de animalul de companie începe cu sterilizarea acestuia. Vă invităm să faceți asta pentru ca animalele să se bucure de o viață de calitate în orașul nostru. Vă mulțumim, dragi clujeni, pentru că aveți grijă de sănătatea animalelor.”, a conchis Emil Boc
