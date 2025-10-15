  • Flux RSS
Administrație

Sterilizare gratuită pentru animalele de companie din Cluj-Napoca. Ce trebuie să facă proprietarii?

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis că programul de sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile cu și fără stăpân din oraș continuă.

„Continuăm Programul de sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile cu și fără stăpân din Cluj-Napoca. Până la finalul anului, clujenii se mai pot înscrie în programul Primăriei pentru a beneficia de sterilizarea gratuită a câinillor și pisicilor”, a transmis Emil Boc, într-un clip video pe pagina sa de Facebook.


 

 


Aproape 400 de animale de companie din Cluj-Napoca, sterilizate gratuit până acum în 2025

Potrivit edilului, 371 animale de companie au fost sterilizate prin acest program în cursul anului 2025 - 137 căței și 234 pisici.

Acesta a reamintit că Primăria Cluj-Napoca acoperă de la bugetul local costurile procedurilor și tratamentelor, astfel:


  • 350 lei/câine mascul și 400 lei/câine femela;
  • 300 lei/pisică mascul și 350 lei/pisică femelă.

„Proprietanii animalelor de companie trebuie să depună o cerere, online sau fizic, alături de o copie a carnetului de sănătate pentru animalul de companie și vor primi un bon de sterilizare cu care se vor prezenta la cabinetele autorizate”, a mai spus Boc.

Primăria acoperă toate costurile legate de procesul de sterilizare, de la anestezie și operație, până la tratamentul postoperatorii.


Cabinetele partenere sunt:

  • Croma Impex SRL
  • Healty Pet Center SRL
  • Veterinarius SRL

„Primul semn de iubire și apreciere față de animalul de companie începe cu sterilizarea acestuia. Vă invităm să faceți asta pentru ca animalele să se bucure de o viață de calitate în orașul nostru. Vă mulțumim, dragi clujeni, pentru că aveți grijă de sănătatea animalelor.”, a conchis Emil Boc

