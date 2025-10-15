Discursul lui Trump despre legătura dintre paracetamol și autism, replicat în Parlament. Senator Ninel Peia: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol.”

Parlamentarul Ninel Peia a replicat, în Parlamentul României, discursul lui Donald Trump care afirmă că paracetamolul poate provoca autism.

Senatorul Ninel Peia este acuzat de propagandă conspiraționistă în Parlamentul României | Foto: Facebook, Ninel Peia

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a solicitat, miercuri, sancționarea parlamentarului Ninel Peia pentru comportament „inacceptabil” în plen, după ce acesta „a jignit” o colegă, Ruxandra Cibu, potrivit Agerpres.ro.

Senatoarea Cibu a criticat, la dezbaterea în plen, o inițiativă legislativă a AUR pentru modificarea și completarea Legii 96/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei.

Propunerea legislativă, care primise raport de admitere din partea comisiilor de specialitate, a fost respinsă de plen cu 45 voturi „pentru”, 73 „împotrivă” și o abținere.

Actul normativ stipula reguli privind accesul la conținutul online cu caracter sexual explicit și sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor stabilite.

Ruxandra Cibu s-a pronunțat împotriva proiectului, pe motiv că protejarea minorilor se face cu legi „bune”, „nu cu interziceri generale pentru întreaga populație adultă”.

„Propunerea vrea blocarea totală a conținutului până la o solicitare explicită cu verificare nominală și păstrarea datelor timp de cinci ani, adică o abordare comparabilă cu un filtru național centralizat, nu doar un mecanism de vârstă. Cum nouă nu ne-a trecut prin cap să facem o lege ca să blocăm toate aberațiile suveraniste de pe Internet și să le cerem celor care vor să aibă în continuare acces la discursurile deocheate de misticism și putinism ale lui guru Georgescu să facă ei o cerere, USR va vota împotriva acestei propuneri”, a explicat Cibu.

Senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar PACE-Întâi România, i-a replicat senatoarei USR că „jignește parlamentarii Opoziției”.

„Am impresia că atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cu dumneavoastră, a fost foarte, foarte răcită. Și, din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineața, la prânz și seara. Asta e concluzia”, a susținut Peia.

Discursul lui Trump despre legătura dintre autism și paracetamol, replicat în Parlamentul României

Declarațiile vin la câteva săptămâni după ce Donald Trump a afirmat recent că a sfătuit insistent luni femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA) și a spus că acesta este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”. Comentariile președintelui american au fost condamnate de specialiști.

Liderul senatorilor USR a intervenit și a solicitat sancționarea lui Ninel Peia.

„Există o limită regulamentară, există o limită morală, există o limită de etică, de deontologie și există o limită umană pentru ceea ce înseamnă un atac ad persona la cel mai abject nivel. Nici nu pot să calific ce a făcut colegul nostru mai devreme. Trebuie sancționat obligatoriu pe regulament”, a evidențiat Pălărie.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a transmis lui Ninel Peia că îi va tăia microfonul la o următoare intervenție neregulamentară și va urma „sancționarea”.

„Suntem încă o dată, vă spun, în sala de plen a Senatului României, nu suntem nici pe stadion, nu suntem nici în alte medii, așa că, vă rog frumos, adaptați-vă limbajul și să respectăm această sală, în primul rând, dacă nu și persoanele care sunt în ea. La următoarea intervenție o să vă tai microfonul și următorul pas este sancționarea conform regulamentului”, a afirmat Abrudean.

Ninel Peia, acuzat de conspirații

Ulterior, într-un comunicat de presă, Ștefan Pălărie a susținut Ninel Peia „a propagat indirect de la tribuna Senatului teoria falsă conform căreia autismul ar fi cauzat de administrarea paracetamolului în timpul sarcinii, o idee fără bază științifică, dar folosită în discursurile conspiraționiste”. El a solicitat conducerii Senatului, în numele grupului USR, să trimită cazul spre analiză Comisiei juridice și să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, în funcție de gravitatea faptei.

„Există o limită morală, există o limită umană și există atacuri la persoană sub limita celui mai abject limbaj. Ce a făcut Ninel Peia este incalificabil. Trebuie sancționat, conform Regulamentului. Extremismul și violența de limbaj continuă să crească în retorica și comportamentul unor parlamentari. Abuzul și violența nu trebuie lăsate să-și facă loc în Parlament. Trebuie să oprim de îndată orice tentativă de a face acceptabilă violența verbală, căci următorul pas este a face acceptabilă și violența fizică în Parlament și în stradă. Nu putem permite așa ceva, nu putem fi complicii celor care vor să facă din violență un lucru firesc”, a adăugat Pălărie.

