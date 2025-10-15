Grecia, prima țară din UE care va introduce oficial ziua de muncă de 13 ore

Grecia este la un pas de a deveni prima țară din Uniunea Europeană (UE) care legalizează ziua de muncă de până la 13 ore.

Grecia este pe cale să devină primul stat membru al Uniunii Europene care legalizează o zi de muncă de până la 13 ore în sectorul privat, într-o mișcare pe care guvernul de centru-dreapta o descrie drept un pas către „una dintre cele mai flexibile piețe ale muncii din Europa”.

Sindicatele se opun în Grecia

Parlamentul elen urmează să voteze controversatul proiect de lege, în ciuda protestelor naționale și a unei greve generale declanșate de sindicate și partidele de opoziție. Legea este așteptată să treacă fără dificultăți, grație majorității deținute de partidul de guvernământ Noua Democrație, scrie Politico, citatate de economedia.ro.

Potrivit noilor reguli, aplicabile din iulie 2024, angajații din industrie, comerț, agricultură și unele servicii vor putea lucra șase zile pe săptămână, iar a șasea zi va fi plătită cu un bonus de 40%. Totodată, salariații vor putea lucra până la 13 ore pe zi, însă doar pentru maximum 37,5 zile pe an, fără a depăși 48 de ore săptămânal, calculate pe o medie de patru luni.

Guvernul argumentează că măsura este necesară pentru a răspunde crizei demografice și lipsei de forță de muncă calificate. Ministrul Muncii, Niki Kerameus, a subliniat că prelungirea programului este „voluntară” și că angajații „nu pot fi concediați” dacă refuză.

Sindicate: Legea favorizează abuzurile firmelor

Sindicatele resping însă aceste argumente, acuzând guvernul că elimină practic ziua de lucru de opt ore și consolidează abuzurile patronale într-o țară unde controalele la locul de muncă sunt rare. Federația funcționarilor publici ADEDY a denunțat „distrugerea oricărei idei de viață de familie și socială” și „legalizarea supraexploatării”.

Deși economia elenă și-a revenit după criza financiară din 2009, iar șomajul a scăzut la 8,1% în august 2024 (cel mai redus nivel din ultimii 17 ani), salariile rămân printre cele mai mici din UE. Mulți greci au două locuri de muncă pentru a face față costului ridicat al vieții, iar aproape jumătate dintre gospodării nu își pot acoperi cheltuielile de bază, potrivit unui raport al Comitetului European pentru Drepturi Sociale.

Datele Eurostat arată că unul din cinci greci lucrează peste 45 de ore pe săptămână, cea mai mare rată din Uniunea Europeană.

