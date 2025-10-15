Cea mai ieftină locuință din cel mai scump oraș al României. Ce condiții primești sub 50.000 de euro în Gruia? (P)

Cluj-Napoca continuă să fie cel mai scump oraș al țării pentru cumpărătorii interesați de realizarea achizițiilor imobiliare.

Sursa imagine: shutterstock.com

Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori a ajuns, în septembrie, la 3.150 €/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

În acest peisaj dominat de sume greu de atins pentru mulți dintre cumpărători, una dintre proprietățile scoase la vânzare pe platforma Imobiliare.ro se remarcă printr-un preț greu de ignorat. Este vorba despre o garsonieră scoasă la vânzare pentru 44.900 de euro inițial, pentru care prețul a scăzut în ultimele zile la 41.900 euro.

Aceasta este cea mai ieftină locuință din oraș și de află în cartierul Gruia, la etajul 3 al unui bloc cu 4 etaje.

Locuința confort 3 are o suprafață utilă de 12 mp, potrivit anunțului din vânzare, și este promovată ca fiind “ ideală pentru locuit sau investiție”.

Prețurile cerute de proprietarii apartamentelor vechi cu o cameră au stagnat în luna septembrie prin comparație cu august, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Astfel că, suma cerută pentru un metru pătrat într-o astfel de locuință a rămas în jurul valorii de 3.217 euro. Asistăm, totuși, la o creștere anuală cu 8,4%.