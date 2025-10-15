Raben Logistics România a deschis noul depozit modern din Bacău - inima Moldovei (P)

Raben Logistics România continuă procesul de extindere strategică și anunță relocarea operațiunilor din Roman într-un spațiu logistic mult mai generos, în Bacău.

Foto Depozitul din Bacău. Sursa imagine Raben Group

Noul depozit are o suprafață de 3.500 de metri pătrați și este amplasat într-o zonă cu acces facil, în proximitatea viitoarei autostrăzi A7, ceea ce îl transformă într-un punct logistic strategic pentru zona Moldovei.

Noua locație oferă condiții moderne de operare și permite o creștere semnificativă a capacității de stocare și procesare. Depozitul din Bacău dispune de 10 rampe de acces și 2 drive-in-uri pentru încărcarea și descărcarea rapidă a vehiculelor, asigurând astfel un flux operațional eficient și reducerea timpilor de manipulare.

Un alt avantaj important îl reprezintă serviciile de logistică contractuală disponibile în noul centru. Cu o capacitate de depozitare de până la 6.000 de paleți, Raben oferă clienților din regiune posibilitatea de a-și externaliza procesele de stocare, manipulare, co-ambalare sau etichetare într-un spațiu modern, dotat cu sisteme avansate de gestionare și trasabilitate a mărfurilor.

„Am gândit acest nou centru logistic ca o soluție scalabilă, cu potențial de creștere și adaptare în funcție de nevoile pieței. Ne dorim ca depozitul din Bacău să devină un reper regional pentru eficiență operațională și calitate în distribuție”, a declarat George Clipa - Manager Distribuție Națională Raben Logistics România.

Rețeaua națională Raben din România are în prezent 10 depozite interconectate prin conexiuni zilnice. Fiecare din cele 10 depozite gestionează expedițiile la nivel regional, ceea ce permite timpi scurt de colectare și livrare. Odată cu depozitul din Bacău, suprafața totală a depozitelor din România depășește 25.000 m.p. Depozitele din România sunt conectate zilnic cu restul depozitelor Raben din Europa pentru a acoperi nevoile crescute de transport internațional ale clienților români. Suplimentar, pentru mărfurile care depășesc limita de 8 europaleți care tranzitează rețeaua de grupaj, Raben Romania înregistrează o creștere susținută a soluțiilor LTL/FTL. Există o multitudine de rute pentru care Raben poate susține prețuri foarte competitive pentru o perioadă lungă de timp, ceea ce duce la o predictibilitate ridicată a costurilor și implicit de stabilitate.

„Noua locație ne oferă un avantaj operațional important, datorită accesului rapid la infrastructura rutieră principală, dar și prin extinderea gamei de servicii pe care le putem furniza în această zonă”, a adăugat Codrin Ciobanu - Manager Regional Raben Logistics România.

Prin această relocare, Raben Logistics România își demonstrează încă o dată direcția orientată spre dezvoltare durabilă, eficiență și parteneriate pe termen lung. Noul depozit din Bacău este gata să devină un hub logistic esențial pentru întreaga regiune de est a țării.

Mai multe informații despre serviciile disponibile în Bacău pot fi găsite pe pagina dedicată:

👉 https://romania.raben-group.com/transport-marfa-bacau

Despre Raben Group

Raben Group este un operator olandez care oferă servicii complete TFL: logistică contractuală, rețea rutieră (internă, internațională și către Est), Fresh Logistics, FTL și transport intermodal, transport maritim și aerian. Aproape 95 de ani de experiență și recunoaștere pe piață permit construirea și menținerea unor relații pe termen lung cu clienții. Compania oferă logistică „cu chip uman” pentru întreprinderile mici, mijlocii și mari. Parteneriatul și încrederea fac parte din acest stil de cooperare. În afaceri, Raben respectă principiile fair-play-ului, deoarece consideră că relațiile bazate pe onestitatea reciprocă construiesc un mâine mai bun.

Grupul are peste 170 de filiale proprii în 17 țări europene (Austria, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Elveția, Ucraina, Turcia) gestionează aproximativ 2.000.000 m2 spațiu în depozite și trimite zilnic 11,000 camioane pe drumuri. În 2024, operatorul logistic a înregistrat venituri de 2,2 miliarde EUR. Totuși, totul a pornit de la o mică afacere de familie olandeză. Astăzi, valorile caracteristice organizațiilor de familie sunt încă importante pentru companie, ceea ce afectează pozitiv angajamentul angajaților și relațiile cu clienții.

Raben sunt „Oameni cu DRIVE”. Este o echipă care iubește provocările și joacă mereu pentru un singur obiectiv. Fiecare dintre cei 12.200 de angajați are propriul impuls individual care face ca echipa să avanseze. Ne distingem prin antreprenoriat, energie și căutăm mereu mai mult. Grupul vrea să fie motorul care nu numai că va menține lumea în funcțiune, ci și o va face mai bună și mai ecologică. Prin urmare, își implementează în mod constant strategia de dezvoltare durabilă bazată pe trei piloni: organizare responsabilă, protecția mediului și impact social.

Mai multe informații disponibile la: https://romania.raben-group.com/.

