Reforma administrației locale: Guvernul taie 25% din posturile din primării și reduce numărul polițiștilor locali

Reforma administrației locale: Guvernul taie 25% din posturile din primării și scade numărul polițiștilor locali|Foto: pexels.com

Liderii coaliției au convenit că reducerile de personal din primării, prefecturi și consilii județene să se facă în funcție de numărul de locuitori, conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), nu de la ultimul recensământ.

Conform modificărilor operate de Ministerul Dezvoltării la proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, procentul de reducere a posturilor din primării crește de la 20% la 25%.

Pachetul doi de măsuri fiscale cuprinde mai multe segmente de acțiune pe diverse domenii, precum: reforma administrației publice locale, pensiile magistraților, măsuri fiscale, reforma în sănătate și a companiilor de stat.

Guvernul urmează să adopte proiectele în ședința de vineri, 29 august, iar săptămâna viitoare să își asume răspunderea printr-o procedură specială în Parlament.

Potrivit variantei finale a proiectului de reformă a administrației publice, posturile vor fi reduse cu 25%, față de 20% prevăzut în forma inițială, semnalează Digi24.ro

De asemenea, proiectul include și noi prevederi privind evaluarea activității funcționarilor publici: aceștia vor fi verificați o dată la 4 ani cu privire la cunoștințele legate de actele normative pe care le au în fișa postului.

În plus, numărul consilierilor personali din administrația publică locală și centrală va fi redus.

Mai puțini polițiști locali

Altă prevedere vizează reducerea numărului de polițiști locali:

*un post pentru fiecare 1.200 de locuitori din orașe, municipii, sectoare și comune

*un post pentru fiecare 6.500 de locuitori din județe

De asemenea, localitățile care au sub 4.500 de locuitori nu pot înființa poliție locală, decât în cazurile în care asigură cheltuielile din fonduri proprii.

Recent, Asociația Municipiilor din România (AMR) a propus premierului în privința reducerii numărului de polițiști locali ca norma să fie de un polițist la 1.200 de locuitori, având în vedere complexitatea problemelor care sunt de gestionat.

„Am înțeles opțiunea Guvernului de a diminua numărul, de exemplu, de polițiști locali. Am propus, însă, o soluție echilibrată, și anume: nu un polițist local la 1.000 de locuitori, cât propune Guvernul, nu un polițist local la 1.500 cât este acum, ci un polițist local la 1.200 de locuitori, având în vedere complexitatea mare a problemelor pe care noi, de exemplu, municipiile mari, reședință de județ, le avem de organizat în comparație cu alte entități administrative”, semnala la finalul lunii trecute primarul Clujului Emil Boc, președintele executiv al Asociației Municipiilor din România (AMR) în urma discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan.

Pachetul doi de măsuri de austeritate, spart în 6 proiecte de acte normative pe care Guvernul își va asumă răspunderea

Guvernul pregătește șase proiecte de acte normative, aflate faza de în avizare interministerială, asupra cărora își va angaja răspunderea în Parlament săptămâna viitoare, cel mai probabil luni, a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres.ro

Aceasta a precizat că un proiect nou elaborat se referă la măsurile privind autoritățile de reglementare, care a fost separat de proiectul referitor la guvernanța corporativă.

Proiectele intră în procedură de avizare în ministere, urmând ca acest proces să se încheie tot joi. Vineri, de la ora 10:00, proiectele urmează să intre în avizarea Consiliului Economic și Social, iar conform planului vineri după-amiază ar urma să fie aprobate într-o ședință de Guvern, urmat de un briefing de presă, a mai precizat Dogioiu.



Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că s-a ajuns la un acord în coaliție privind susținerea Pachetului 2 de măsuri de redresare fiscal-bugetară care va cuprinde cinci proiecte privind reforma administrației publice locale, pensiile magistraților, măsuri fiscale, reforma în sănătate și a companiilor de stat, menționând că agenda este ca până la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare.

„Am căzut de acord să susținem proiecte pe cinci domenii importante: pe partea de administrație publică locală, pe partea de sănătate, pe pensiile magistraților, ca un cap de pod pentru a rezolva și celelalte aspecte care țin de zona acestor pensii, pe componenta de firme, companii și firme. Aceste domenii sunt, în momentul de față, rezultatul unui acord. Sunt destul de diferite și e greu să cuplezi sănătatea cu administrația, pensiile magistraților cu companiile de stat. Sunt lucruri și vor fi cinci ordonanțe de urgență, e foarte posibil să avem acest pachet să spunem pe 5 proiecte”, a afirmat Bolojan, la Antena3CNN.

