Fără bani, fără excursii în „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Șefa IȘJ Cluj: „Sunt interzise activitățile care implică costuri din partea părinților”

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj interzice activitățile cu plată în „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”.

În „Școala altfel” și „Săptămâna verde” sunt interzise activităţile care implică costuri din partea părinților arată o adresă a Inspectoratului Școlar Județean Cluj către profesorii din județ.

Programul național „Școala altfel” și programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare o face școala. Cele două programe se planifică în module diferite.

Potrivit ISJ Cluj, activitățile din „Școala altfel” și „Săptămâna verde” trebuie să urmărească atingerea competenţelor specifice prevăzute în programele şcolare.

„Activităţile propuse în cadrul acestor săptămâni trebuie să fie corelate cu conţinuturile curriculare şi să urmărească atingerea competenţelor specifice prevăzute în programele şcolare. Prin urmare, în programul educațional «Şcoala altfel», conţinuturile educaționale specifice fiecărei discipline trebuie tratate cu extinderea şi aplicabilitatea lor la viața cotidiană”, se arată în documentul semnat de Marinela Marc, șefa Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

În luna iulie, Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, la Digi24, că este ilegal ca părinții să susțină financiar activitățile din săptămânile „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. „Am dat și instrucțiuni în sistem cum trebuie să se desfășoare. Nu trebuie mers neapărat în excursii”, a spus el.

La clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, urmărind și scopul acestor programe.

„Suplimentar, în programul educațional «Școala altfel» se vor aborda transversal teme legate de violență, consumul de droguri și alte substanțe interzise, în cadrul unor proiecte educative stabilite la nivelul unității de învățământ preuniversitar, urmărind mai ales implementarea eficientă a procedurii de management al cazurilor de violență școlară. Directorii unităților de învățământ preuniversitar se vor asigura că aceste proiecte tematice sunt girate de obiective cadru (…) și nu vor aproba cuprinderea în aceste săptămâni tematice a activităților de petrecere a timpului liber, din categoria excursiilor și a vizitelor în țară și/sau în străinătate. Sunt interzise activitățile care implică costuri din partea părinților”, a transmisi Marinela Marc, inspector școlar general IȘJ Cluj.

Amintim că bugetul Administrației Fondului de Mediu, aprobat în aprilie, nu are alocată nicio sumă pentru finanțarea programului Săptămâna Verde în 2025. În dreptul acestei rubrici este trecut 0 lei, spre deosebire de anul 2024 când au fost alocați 100 de milioane de lei.

Ce sunt „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”?

„Școala Altfel” este un program introdus în anul școlar 2011-2012, ca „săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, având un orar specific”.

Potrivit metodologiei de la acel moment, „scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale”.

Ministerul Educației nu a dat publicității niciun raport centralizat al analizei acestui program din 2012 până în prezent a datelor din țară privind modul de desfășurare al programului.

Există însă o analiză realizată de UBB, în 2021, la 10 ani de la introducerea programului. Din document reies punctele tari, dar și cele slabe ale programului. Plusurile ar fi faptul că au participat 90% dintre elevi și toate cadrele didactice, iar raportul mai arată că a fost vorba despre „dezvoltarea spiritului competitiv, atât sportiv, educaţional, spiritului civic şi ecologic al elevilor, descoperirea de către elevi a unor abilităţi/ deprinderi necunoscute de ei”.

Printre punctele slabe: „mijloacele de transport suprasolicitate, transportul în comun foarte aglomerat, probleme cu existenţa unei baze sportive adecvate sau acolo unde a existat a rezultat suprasolicitarea acesteia, lipsa finanțării”.

La 12 ani de la „Școala altfel” a apărut în calendarul școlar și „Săptămâna Verde”, în anul școlar 2023-2024, la inițiativa președintelui Klaus Iohannis, pusă în practică fără niciun studiu sau comentariu de la fostul ministru Sorin Cîmpeanu.

Amintim că România se clasează constant în rândul țărilor europene cu cele mai puține zile de școală. Anul acesta școlar, România este în top 5 țări din Europa cu cele mai multe zile fără școală: elevii au 8 perioade de vacanță, care înseamnă 120 de zile libere - potrivit raportului european Eurydice.

