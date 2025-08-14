Europarlamentarul Daniel Buda, despre scandalul microbuzelor școlare: „Problema e pusă ipocrit. A fost nevoie să aibă 16+1 locuri”

Daniel Buda, europarlamentar PNL, a vorbit despre scadalul achizițiilor de autobuze pentru elevii din zonele rurale.

Europarlamentarul Daniel Buda a comentat scandalul achiziției microbuzelor școlare electrice | Foto: Daniel Buda

Președintele PNL Cluj, europarlamentarul Danie Buda a comentat scandalul achiziției microbuzelor școlare.

Daniel Buda, președinte PNL Cluj: A fost nevoie de microbuze cu mai multe locuri

Președintele PNL Cluj, Daniel Buda afirmă că era necesară achiziția a unor microbuze mai mari, care să aibă 16 plus 1 locuri pentru a eficientiza transportul elevilor.

„Trebuie să vedem la ce ne raportăm când spunem preț dublu, față de ce? Primele discuții au fost despre microbuze cu 8 locuri pentru pasageri și unul pentru șofer, 8+1. Acum vorbim despre microbuze 16+1, capacitatea se dublează. S-a constatat că este nevoie de aceste vehicule mai mari pentru a reduce numărul de șoferi, pentru a evita curse suplimentare și pentru eficientizarea transportului. Mi se pare ipocrit cum e pusă problema și, probabil, dacă domnul ministru al Fondurilor Europene ar fi avut mai multă înțelepciune, ar fi abordat altfel acest subiect, în condițiile în care procedurile de achiziție au fost derulate în colaborare între Ministerul Educației și Ministerul Fondurilor Europene”, a declarat Daniel Buda la un post de radio local.

Europarlamentarul a avertizat că acest scandal poate păta imaginea României în Uniunea Europeană.

Daniel Buda: Scandalul microbuzelor afectează imaginea României

„Cei de la Bruxelles nu stau să se uite dacă microbuzele sunt 8+1 sau 16+1, ci doar aud că în România se fură, iar atunci spun «Nu mai finanțăm proiecte acolo». În cazul unor suspiciuni de corupție, organele statului trebuie să intervină, dar verificările trebuie făcute înainte de a arunca acuzații în spațiul public. Este pusă în pericol credibilitatea României, iar asta poate duce la repercursiuni grave. Avem nevoie de predictibilitate, stabilitate și să implementăm reformele asumate, altfel riscăm să pierdem fonduri europene vitale pentru dezvoltare”, a punctat Daniel Buda.

Corpul de Control a fost trimis de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene pentru a verifica modul în care s-a derulat achiziția microbuzelor școlare electrice.

Conducerea Consiliului Județean Cluj a explicat că nu s-au cheltuit bani din bugetul județului, ci din PNRR pentru achiziție, iar dacă forul județean nu ar fi folosit fondurile alocate, copiii din mediul rural rămâneau fără microbuze.

Totodată Radu Rațiu, vicepreședintele CJ Cluj a afirmat că ghidul de achiziție a fost respectat exact cum a fost redactat de Ministerul Educației, iar prețurile obținute la licitație au fost mai mici decât estimările primite înainte.

În județul Cluj au fost achiziționate 34 de autobuze prin PNRR, 34 prin AFN și alte 9 suplimentar grație economiilor făcute în urma licitațiilor pentru primele autoturisme.

Consiliul Județean Cluj a afirmat că s-a clasat în top cinci cele mai ieftine prețuri pentru achiziția acestor microbuze și că un microbuz a costat circa 850.000 lei.

Vicepreședinte CJ: Clujul nu a cheltuit banii proprii pentru microbuze

„Aceste microbuze nu sunt normale. Au specificații aparte. Ghidul de achiziție nu a fost făcut de noi, ci de cei de la Ministerul Educației. A fost alocată o sumă importantă de bani pentru microbuze electrice în România, inclusiv județul Cluj. Aici am achiziționat 34 de microbuze achiziționate PNRR și 25 prin AFN, iar din economiile făcute la cele două licitații vom mai achiziționa încă nouă, care vor fi puse în circulație după înceerea anului școlar 2025”. Noi ne-am dorit să cumpăram aceste microbuze pentru mediul rural, unde e mare nevoie. Fiecare comună din județ va avea microbuze. Ne-am fi dorit să facem economie mai mare, ca să luăm și mai multe microbuze suplimentare. Au fost depuse oferte concrete din partea a patru operatori economici diferiți, apropiate ca valoare”, a declarat Radu Rațiu.

