Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), mesaj acid pentru Alin Tișe: „După 25 de ani a aflat cât de scumpă este o cafea într-un aeroport”

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj) transmite un mesaj acid la adresa liberalului Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care semnala public „tâlhăria oficializată” de pe Aeroportul din București. „În tren, cafeaua este mult mai ieftină”, spune social-democratul clujean.

Deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, a reacționat la mesajul transmis recent de Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în privința „sistemului putred” care profită de români, în condițiile în care prețurile de pe Aeroportul din București sunt exorbitante.

Remus Lăpușan: După 25 de ani a aflat cât de scumpă este o cafea într-un aeroport.

„Soarele răsare dimineața, iar noaptea apune!

Cam așa s-a exprimat și dl. Alin Tișe, care, după 25 de ani în care a ocupat demnități publice – prefect, președinte de consiliu județean și senator – a aflat cât de scumpă este o cafea într-un aeroport”, transmite social-democratul clujean Remus Lăpușan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Mă întreb: oare, în mandatul de senator, a călătorit cu trenul la București sau, pe atunci, era cafeaua mai ieftină? Domnule Tișe, în tren cafeaua este mult mai ieftină.

Observ că este supărat pe „sistem”, pe „partid”, pe toți și pe toate, de parcă nu ar fi făcut parte din PD, PD-L, apoi PNL, timp de un sfert de veac.

Se știe foarte bine că aeroporturile au spații pe care le închiriază prin licitație, se oferă sume destul de mari, iar magazinele de acolo ajung să dețină un monopol. Însă, dacă aceste chirii sunt mici, iar prețurile practicate mari, atunci, da, este o situație care merită verificată.

Până când dl. Tișe va verifica – sau nu – de ce este atât de scumpă cafeaua în aeroport, îl pot asigura, omenește, nu politic, că întotdeauna soarele răsare dimineața, iar noaptea apune!”, notează deputatul PSD de Cluj Remus Lăpușan în mesajul citat.

