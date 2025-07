Bolojan: „Soluții «magice», fără acest mix de măsuri fiscale, nu pot fi puse în practică”

România este nevoită să ia măsuri urgente pentru redresarea economică. „Reducerile de cheltuieli trebuie să fie structurale, pentru a recâștiga încrederea piețelor”, spune premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, dacă nu ar fi luate măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, România ar putea intra într-o recesiune brutală.

„Accesul la fondurile europene este condiționat de reforma fiscală, nu am mai avea acces la fondurile europene. Nu am putea continua jumătate din investițiile pe care astăzi le avem în curs la marile autostrăzi, la liniile de cale ferată în fiecare localitate din România, ceea ce ar însemna că practic am intra într-un risc în care am fi degradați, am intra în așa numita categorie de junk, ceea ce înseamnă că țara noastră nu mai este recomandată investițiilor și foarte puține investiții străine ar veni într-o astfel de țară și am intra într-o recesiune brutală, ceea ce ar însemna pierderi de locuri de muncă, un șomaj puternic, un curs care s-ar deprecia masiv și acest lucru nu ni-l putem permite în momentul de față”, a spus Ilie Bolojan, în conferința de presă cu privire la pachetul de măsuri fiscale, susținută miercuri seara la Palatul Victoria.

Principalele măsuri anunțate de șeful Guvernului vizează:

*reașezarea TVA la două cote, de 11% și de 21%. La cota redusă rămân medicamentele, alimentele, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Și industria HoReCa va rămâne la acest nivel.

*creșterea accizelor pentru băuturi alcoolice și combustibili

*creșterea numărului de contributori la CNAS, prin – aplicarea de contribuții la pensiile de peste 3.000 de lei și eliminarea unor excepții pentru a crește de la 6 milioane la 8 milioane de contribuabili.

*creșterea impozitului pe dividente de la 10 la 16% - măsura va fi aplicată de la 1 ianuarie 2026.

*taxare suplimentară pentru profiturile băncilor

*taxare suplimentară pentru jocurile de noroc

Alte măsuri vizează sistemul educațional – creșterea normei didactice cu 2 ore și reducerea fondului pentru burse.

Pensiile și salariile pot rămâne plafonate și anul viitor

Anul viitor, pensiile și salariile din sectorul public pot rămâne plafonate.

„În ceea ce privește aspectele care țin de limitarea cheltuielilor și de luarea unor măsuri structurale, vom propune o măsură temporară - și anume ca și anul viitor pensiile și salariile din sectorul public să rămână plafonate.

A fost o majorare foarte mare în 2024 de peste 20% în cazul salariilor, de peste 30% în cazul pensiilor pe care nu o mai putem suporta ca nivel de indexare, această măsură va fi exclusiv pentru anul viitor”, a spus Ilie Bolojan, miercuri, în conferința de presă de la Palatul Victoria.

„Dacă nu am face nimic sau am lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe care ar însemna intrarea în incapacitatea de plată a statului român, creditorii noștri, cei care ne împrumută în prezent și de care avem nevoie și în viitor, pentru că nu putem să funcționăm altfel nu ne-ar împrumuta și nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a mai explicat premierul Ilie Bolojan.

Printre măsurile luate în calcul figurează și proiectul de reducere a subvențiilor pentru partidele politice.

