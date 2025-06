Angajați ai unor primării din județul Cluj, detașați la MAE. Diplomația României nu funcționa fără „competența" lor deosebită!

Mai mulți angajați ai unor primării și instituții din județul Cluj au fost detașați la MAE, tertip prin care au evitat susținerea unui concurs.

Plecând de la cazul particular al fiicei fostului deputat Radu Cristescu care a fost detașată „viceconsul” în New York după ce a „muncit” o lună la Primăria Sector 4, fapt dezvăluit de publicația Snoop, Ministerul Afacerilor Externe a precizat, la solicitarea Presshub.ro, câți angajați are instituția, dar și câți dintre ei sunt detașați la MAE sau delegați de la alte instituții, inclusiv de la instituții și primării din județul Cluj.

Primăriile, pepiniere de diplomați

În prezent, în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) sunt 2.104 salariați (în Centrala și în Serviciul exterior). Posturi ocupate.

Dintre aceștia, 296 salariați sunt detașați în minister. Adică 14% dintre angajații ministerului provin din alte instituții și astfel au evitat susținerea unui concurs.

Care instituții clujene au funcționari detașați la MAE?

O serie de angajați ai primăriilor din județul Cluj au fost detașați la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit listei obținute de Presshub.ro

Cel puțin 28 de funcționari din diverse primării din țară au ajuns în Ministerul de Externe, iar printre ei se regăsesc și angajați de la instituții și primării din județul Cluj, precum:

*Muzeul Etnografic al Transilvaniei – Cluj-Napoca

*Universitatea Babeș-Bolyai Cluj

*Primăria comunei Florești

*Primăria comunei Chinteni

În ceea ce privește numele acestor persoane, Ministerul de Externe a refuzat să le facă publice și a interpretat abuziv o prevedere a unui regulament european, în condițiile în care toți cei 296 de detașați au statut de funcționar public.

Detașarea este cea mai facilă metodă de a ocupa un post fără concurs. Piloșii se angajează pe un post de consilier la o primărie oarecare din țară, apoi sunt detașați la Ministerul de Externe, viceconsul la New York, de exemplu, așa cum a făcut Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, caz tratat pe larg de publicația Snoop.ro.

Un alt caz de detașare fulgerătoare despre care a scris Presshub este cel al unei judecătoare pensionate care a ajuns consul la Bonn. După ce a ieșit la pensie, Nicoleta Nolden s-a angajat consilier al unui deputat, apoi de la Camera Deputaților s-a detașat la Inspecția Judiciară și de la Inspecție la MAE, unde a fost trimisă consul al României la Bonn, Germania.

