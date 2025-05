Avertismentul lui Bolojan: „Indiferent ce guvern va veni, există posibilitatea să avem şi măsuri de creştere a unor taxe și impozite”.

În condițiile unui deficit bugetar uriaș, președintele interimar Ilie Bolojan nu exclude psibilitatea ca viitorul guvern să fie nevoit să apeleze la unele creșteri de taxe și impozite.

Bolojan, despre situația economică a țării și necesitatea unei guvernări stabile: „Este posibil să avem şi măsuri de creştere a unor taxe” |Foto: presidency.ro

Necesitatea unui guvern stabil și realizarea reformelor pentru echilibrarea bugetului de stat sunt acțiuni esențiale pentru România, în condițiile unei presiuni în creștere pe buget din cauza deficitului uriaș, semnalează președintele interimar Ilie Bolojan.

Bolojan: Sunt posibile creșteri de taxe

Economia României traversează o perioadă dificilă, din cauza deficitului bugetar în creștere, iar situația politică exercită o presiune suplimentară în acest sens. Iată de ce președintele interimar Ilie Bolojan susține necesitatea unui guvern stabil.

Bolojan dezvăluie situația gravă a finanțelor țării

De altfel, viitorul guvern ar putea fi nevoit să apeleze la creșteri de taxe și impzite pentru a redresa situația economică a statului, a explicat Ilie Bolojan în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă

„Tare mi-e frică că guvernul care va veni, indiferent cine va fi la guvernare – pentru că presiunea, deficitul este foarte mare – există această posibilitate să începi cu creșteri de taxe, ceea ce este de evitat. Dar aceste decizii le va lua noul guvern care va fi format, care nu va avea nici într-un caz o misiune ușoară. Acesta este adevărul și niciodată n-am creat nici frici, dar nici așteptări și trebuie să le spunem românilor adevărul”, a declarat președintele interimar Ilie Bolojan la Europa Liberă.

Adoptarea unor măsuri pentru reducerea deficitului bugetar este esențială.

„Din punctul de vedere al situației economice, lucrurile nu stau foarte bine. Ce am reușit în prima parte a anului a fost să nu creștem deficitul, dar nu am reușit să îl scădem, deci în perioada următoare va fi nevoie de măsuri. Este greu de crezut că în jumătate de an vom reuși să reducem cu două puncte procentuale deficitul”, a declarat Bolojan.

Astfel, viitoarele măsuri trebuie să vizeze scăderea cheltuielilor bugetare.

Guvern stabil și reforme structurale

Ilie Bolojan a precizat că, imediat după alegeri, ar fi bine ca președintele nou ales să lucreze cu un guvern stabil care să se bazeze pe o majoritate parlamentară, care să poată să ia aceste măsuri.

E nevoie de reforme structurale. „Atacarea unor probleme de sistem care dacă nu sunt atacate și nu sunt rezolvate nu putem mișca lucrurile”, a explicat Bolojan.

De altfel, Bolojan a arătat că că România a amânat măsurile economice care trebuiau luate, iar absorbția fondurilor PNRR nu a fost realizată la paramentri doriți.

„Avem o presiune pe absorbția fondurilor din PNRR: am luat sume prea puține față de cât ar fi trebuit să luăm, sunt niște condiționări care trebuie respectate, unele trebuie renegociate”, potrivit lui Ilie Bolojan.

Următorul an și jumătate va fi crucial pentru a evita o criză economică și socială.

„Nu va fi o perioadă ușoară, cel puțin un an și jumătate, dar este o perioadă pe care o avem între alegeri, pe care nu ne-o putem permite să o ratăm, pentru că altfel această criză bugetară se va duce într-o criză economică și socială”, a adăugat președintele interimar al României pentru Radio Europa Liberă.

