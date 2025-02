Adrian Papahagi, previziune neașteptată! Emil Boc, noul lider al liberalilor?

Filologul și eseistul Adrian Papahagi, profesor la UBB, îl vede pe Emil Boc președinte al PNL, după demisia lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al României.

Adrian Papahagi îl vede pe Emil Boc președinte al PNL după demisia lui Iohannis| Foto: Emil Boc - Facebook

El a arătat o strategie așa-zis „optimă” pentru țară.

„1. Klaus Iohannis și Ciolacu își dau demisia deodată. Comunicat în sensul responsabilității, fără să dea satisfacție aurarilor. Detensionează mult situația, ridică o povară de pe umerii partidelor și ai candidatului la Cotroceni.

2. Ilie Bolojan devine președinte interimar, Emil Boc devine președinte PNL (nu văd pe altul mai bun, mai respectat, cu mai multă autoritate).

3. Grindeanu sau altul comparabil (dar nu din zona Rusia-Firea/Ponta/Ghiță) preia președinția PSD și șefia guvernului. Discurs smerit, nepolitic, axat pe dezvoltare. Facem autostrăzi, modernizăm țara cu bani europeni, profităm de Schengen, creștem profilul României în Occident, exploatăm petrol, scădem deficitul și datoria, facem totul pentru creștere economică etc. etc.

4. Candidatul coaliției la Cotroceni în noua situație devine Ilie Bolojan, care e deja președinte interimar, postură din care își consolidează imaginea. Om serios, unanim respectat. Campanie axată pe dezvoltare și patriotism la modul practic (autostrăzi, bani, pensii, salarii, spitale, școli, echilibru internațional, previzibilitate), nu demagogic-populist-psihopat tip CG/AUR.

5. D-l Bolojan își negociază susținerea USL și a lui Nicușor Dan. A susținut-o pe doamna Lasconi, acum a venit momentul să îl susțină și dânsa. Poate fi cooptat USR la guvernare, d-na Lasconi poate deveni viceprim-ministră, sau orice funcție centrală majoră. Poate prelua transporturile, dezvoltarea – ceva pe măsura reformismului USR. La fel, Nicușor Dan poate rămâne la PMB și să-l sprijine pe dl. Bolojan, așa cum și PNL l-a susținut pe el. În fond, rămâne al doilea cel mai votat român, și poate fi candidat tura viitoare. Trebuie cooptat în echipă și Daniel Funeriu, o imensă capacitate nefolosită. Dacă nu reușesc negocierile, asta e: tot va lua mai multe voturi d-l Bolojan decât Crin Antonescu.

6. Restul nu-l scriu aici, dar îl voi comunica în privat unor oameni politici de dreapta pe care-i respect și în care am încredere”, a scris pe Facebook Adrian Papahagi.

Cătălin Predoiu, ministru de Interne, ar urma să devină președinte interimar al PNL ca urmare a faptului că Ilie Bolojan va prelua funcția de președinte interimar al Românie.

