Surpriză înaintea alegerilor prezidențiale. Ludovic Orban se retrage în favoarea Elenei Lasconi.

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a anunţat, luni, că se retrage din cursa pentru alegerile prezidenţiale şi va acorda susţinerea pentru candidatul USR Elena Lasconi.

„Astăzi, împreună cu colegii mei din Alianţa forţelor de dreapta am luat o decizie pe care o consider necesară şi indispensabilă pentru sănătatea democraţiei din România. Astăzi, împreună cu colegii mei, am luat decizia să continuăm campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, dar această campanie să fie pentru susţinerea candidatului Elena Lasconi”, a spus Ludovic Orban, la „Dezbaterea preşedinţilor”, organizată de Digi 24.



Ludovic Orban a adăugat că este un om realist, care ştie când să facă un pas înapoi, menţionând că îi acordă susţinerea Elenei Lasconi pentru că România are nevoie de un nou început.



"Am intrat cu încredere şi speranţă în această competiţie, susţinut de oameni de bună credinţă, oameni de suflet, oameni care au făcut tot ce este posibil ca să mă ducă în acest punct al competiţiei. Pe de altă parte, sunt un om realist, sunt un om care ştie exact care este situaţia politică şi ştie când să facă un pas în lateral sau un pas înapoi. De data asta consider că este fundamental, pentru ca această competiţie electorală să dea şansa unui nou început pentru România, să mă retrag din competiţia prezidenţială, să îi acord susţinerea mea Elenei Lasconi, pentru că România are nevoie de un nou început, are nevoie de un aer proaspăt, are nevoie de decenţă, de bun simţ şi de o democraţie autentică", a precizat Ludovic Orban.

