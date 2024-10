Întâlnirea regională a Alianței Forțelor de Dreapta Liberal Conservatoare, la Cluj. Ludovic Orban: „Voi fi un președinte care va trata Clujul așa cum trebuie”

Vineri, 25 octombrie, a avut loc la Cluj-Napoca întâlnirea regională N/V a Alianței Forțelor de Dreapta Liberal Conservatoare ( Forța Dreptei, PMP, Alternativa Dreaptă și PNȚ Maniu Mihalache).

Întâlnirea regionala a Alianței Forțelor de Dreapta Liberal Conservatoare. 25.05.2024 De la stânga la dreapta, Adrian Oros - Forța Dreptei, Ludovic Orban - candidatul Alianței la președinție, Eugen Tomac - președinte PMP și Adela Mîrza - Alternativa Dreaptă | Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

La eveniment au participat Ludovic Orban, candidatul Alianței la președinția României, precum și liderii alianței, Eugen Tomac- președintele PMP, Adela Mîrza - președintele Alternativa Dreaptă și Adrian Oros – președintele Forței Drepte Cluj care deschide lista pentru Camera Deputaților.

Ludovic Orban: „Voi trata Clujul așa cum merită”

Ludovic Orban, candidatul Alianței la președinția României, a declarat că este convins că foarte mulți clujeni îl vor vota.

„Astăzi este prima zi de campanie şi vreau să se noteze faptul că în prima zi de campanie sunt prezent în Cluj-Napoca. Nu sunt prezent întâmplător (...), fiindcă printre oraşele, localităţile care au o influenţă extrem de mare asupra evoluţiei României se află şi municipiul Cluj-Napoca. Am venit cu mare plăcere la Cluj-Napoca, pentru a avea primul eveniment de campanie. Sunt apropiat de Cluj, am avut multiple legături cu Clujul şi am sprijinit de-a lungul timpului foarte multe proiecte importante pentru Cluj. (...) Am convingerea că foarte mulţi clujeni vor privi cu atenţie candidatura mea şi mă vor sprijini, pentru că voi fi un preşedinte care va trata Clujul aşa cum merită, nu cum vor alţii să trateze Clujul”, a declarat Ludovic Orban

Adrian Oros: „Orban este singurul lider care a bătut PSD de 3 ori”

Adrian Oros, președintele Forței Drepte Cluj, a transmis că Ludovic Orban este candidatul perfect pentru funcția de președinte.

„Am avut onoarea să fiu membru în echipa guvernamentală a lui Ludovic Orban. A fost împotriva mariajului nefiresc cu stânga populistă, poate răspunde la fiecare întrebare fără să faulteze limba română, comunică ușor și firesc în engleză sau franceză cu liderii europeni, știe exact ce școală a terminat, este singurul candidat care nu are nimic de ascuns și singurul lider liberal care a bătut PSD de 3 ori”, a declarat Adrian Oros.

Eugen Tomac: „Sunt încrezător în șansa noastră”

„Mă bucur că cele patru partide a intrat în această bătălie cu motoarele turate. Sunt încrezător în șansa noastră. Candidatul nostru, Ludovic Orban, este complet diferit față de ceilalți, este cel mai bun candidat în această competiție politică. Este mult mai pregătit să facă față provocărilor.

Are o echipă în spate formată din oameni cinstiți, politicieni care nu au stat niciodată în genunchi în fața PSD, cum stă PNL. Ciucă nu și-a dorit unitatea dreptei de frica PSD”, a transmis Eugen Tomac.

Adela Mîrza: „,Avem o forță, iar aceasta ne va duce în Parlament”

„Este foarte simplu ce au de ales românii în decembrie, avem o forță, iar aceasta ne va duce în Parlament”, a adăugat Adela Mîrza.

Candidații Alianței Forțelor de Dreapta Liberal Conservatoare

La Camera Deputaților, pe lista Forței Dreptei Cluj figurează următorii candidați:

Adrian Oros-Forța Dreptei

Adrian Milu – Alternativa Dreaptă

Teodor Cord -Forța Dreptei

Daciana Pop -Forța Drepte

Dragoș Trifu-PMP

Cristian Iederan -Forța Dreptei

Melinda Tuțu -Forța Dreptei

Floarea Dan -Forța Dreptei

Oana Fechete -Forța Dreptei

Mircea Gheorghe Briciu -Forța Dreptei

Gelu Iancu -Forța Dreptei

Emil Micu -Alternativa Dreaptă

Vasile Marcu -Alternativa Dreaptă.

La Senat lista cuprinde:

Adela Mârza -Alternativa Dreaptă

Bogdan Liviu Chiriac -PMP

Ioan Morar – Forța Dreptei

Eugen Zamblău -Ioan Morar

Iovian Rus- Alternativă Dreaptă

Ciprian Grozav-Alternativa Dreaptă

