Victor Negrescu este propunerea premierului Ciolacu pentru funcția de comisar. Nicolae Ciucă: „Desemnarea unui comisar european nu este atributul unui singur om, fie el și prim-ministru”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că l-a propus la Bruxelles pe Victor Negrescu pentru funcţia de comisar european din partea României.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că l-a propus la Bruxelles pe Victor Negrescu pentru funcţia de comisar european din partea României | Foto: Victor Negrescu - Facebook

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că l-a propus la Bruxelles pe Victor Negrescu pentru funcţia de comisar european din partea României.

Ciolacu a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, ce propunere a făcut pentru funcţia de comisar european.

„În ceea ce priveşte comisarul, nu e prima oară când o spun, am mers cu un nume. El este actualul vicepreşedinte al Parlamentului European, domnul Victor Negrescu. Normal că ne-am făcut şi un calendar, eu sper ca cel târziu luni să înaintăm propunerea din partea Guvernului României. Acest atribut este exclusiv al prim-ministrului, dar, cum este şi normal, şi deja am şi stabilit cu domnul preşedinte Nicolae Ciucă, vom avea o discuţie în următoarele zile. De asemenea, instituţional, dacă dorim o anumită normalitate, voi avea o discuţie şi cu preşedintele României, deoarece acesta este reprezentantul României în Consiliul European”, a spus Ciolacu.

El a menţionat că înainte de vizita de joi de la Bruxelles nu a avut discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis pe subiectul comisarului european.

„A rămas să avem o discuţie după ce eu am discuţia cu doamna preşedinte (preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen - n.red.), lucru normal. Dar am avut şi cu domnul Ciucă, şi înainte de postarea dânsului şi după postarea dânsului am avut discuţia că nu voi înainta un nume până când nu ne vom întâlni şi nu vom avea această discuţie şi în cadrul coaliţiei”, a afirmat premierul.

Marcel Ciolacu a spus că îşi doreşte „un portofoliu cât mai relevant, ţinând cont că suntem a şasea ţară ca şi mărime din cadrul Uniunii Europene”.

„Sunt mai multe variante. Am vorbit şi de economie, a vorbit şi domnul preşedinte pe extindere, vom vedea. Portofoliul pe extindere e mai mult politic, eu mi-aş dori, şi cred eu că următorii ani ţin foarte mult de economie, sunt despre economie, mi-aş dori ceva în această zonă”, a conchis Ciolacu.

Nicolae Ciucă, mesaj dur la adresa lui Ciolacu

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, i-a transmis marți lui Marcel Ciolacu un mesaj dur legat de nominalizarea comisarului european din partea României. Mesajul lui Ciuca apare la scurt timp după ce Marcel Ciolacu a transmis că va candida la Președinția României.

„Pentru mine, maturitatea politică înseamnă dialog deschis și obiectiv pentru interesele României. Din păcate, PSD este adeptul unui joc care pare orientat mai mult către interesele proprii și pune dialogul - un pas absolut necesar pentru consens și decizie - pe ultimul plan. Nu este o bătălie a funcțiilor, este o discuție principială într-un guvern care ar trebui să urmărească exclusiv interesul României.

Din păcate, în acest moment, România este unul dintre statele care nu au făcut încă propunerea de comisar european. Așa cum îi spune și titulatura, comisarul european este al României – nu al PSD, care pare să înțeleagă tot mai puțin asta. Desemnarea unui comisar european nu este atributul unui singur om, fie el și prim-ministru, ci este o decizie care trebuie luată în interesul României, în cadrul coaliției. Nu este un post de partid, ci este o poziție esențială pentru țară în următorii ani.

Până la ora la care scriu aceste rânduri, nu există un mandat din partea coaliției care să vizeze postul de comisar european care va reveni României. Nu mă refer doar la numele acestuia, ci și la portofoliul pe care România îl vizează.

Pentru o țară în care integrarea europeană este o poveste de succes care continuă, cred că ar trebui să luăm în calcul și postul de comisar european pentru Extindere. Avem o bogată experiență conferită de un traseu deloc ușor al aderării, pe care o putem oferi țărilor candidate, care negociază sau aspiră la statutul de membru UE.

Putem lua în calcul postul de comisar european pentru Agricultură. Acesta va contribui și la sprijinul atât de necesar de care au nevoie fermierii români, dar va cântări și la susținerea întregii regiuni. Având în vedere rolul esențial al României în asigurarea securității alimentare în Europa de Est, experiența noastră poate contribui la gestionarea provocărilor agricole la nivel european. De aceea, fac un apel către partenerii de coaliție să lase deoparte interesul politic imediat și să discutăm serios despre nevoile României, nu ale PSD. Campania electorală va trece, interesul poporului român rămâne!”, a scris Ciuca pe Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: