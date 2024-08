Marcel Ciolacu și-a anunţat candidatura la prezidenţiale: „Ţara are nevoie de un preşedinte căruia îi pasă de toţi românii”

Premierul României, Marcel Ciolacu, și-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale.

Premierul României, Marcel Ciolacu, la candida la prezidențiale | Foto: Marcel Ciolacu - Facebook

Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a anunţat, marţi, că a luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte al României.

„Am decis să îmi depun candidatura la Preşedinţia României. Am luat această decizie după ce m-am consultat cu românii, cu familia mea şi cu colegii mei din partid. La Congresul de sâmbătă voi veni în faţa românilor cu Planul meu pentru România şi le voi cere colegilor mei sprijinul pentru a câştiga alegerile prezidenţiale”, a declarat Ciolacu, marţi, într-o postare pe Facebook.

El a punctat că România are nevoie, „mai mult ca oricând”, de stabilitate şi echilibru.



„Românii au nevoie de siguranţa că muncind pot avea un trai mai bun. Ţara are nevoie de un preşedinte căruia îi pasă de toţi românii”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a subliniat că se simte pregătit să-şi asume responsabilitatea de a fi preşedintele tuturor românilor.

„Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat preşedinţia PSD într-un moment foarte dificil şi, împreună cu colegii mei, am reuşit să recâştigăm încrederea oamenilor. Am acceptat răspunderea de a fi prim-ministru într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă. Şi am reuşit, alături de colegii mei din Guvern, să punem lucrurile în ordine. Sunt pregătit să-mi asum acum responsabilitatea de a fi preşedintele tuturor românilor. Am credinţa că pot contribui la viitorul ţării mele - un viitor în siguranţă şi bunăstare. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a adăugat liderul social-democrat.

În opinia sa, mandatul viitorului şef al statului trebuie să fie despre o Românie „corectă şi bine organizată”.

„Vreau să le asigur tuturor românilor un viitor în care să existe speranţa unei vieţi mai bune, în bunăstare şi pace. Cred că marea aşteptare a românilor este aceea ca bogăţia, produsă prin dezvoltarea economică a României din ultimii ani, să ajungă la cât mai mulţi dintre cei care au muncit ca lucrul acesta să se întâmple! Eu cred că mandatul viitorului Preşedinte al ţării trebuie să fie despre o Românie corectă, bine organizată, care are grijă de toţi românii care muncesc cinstit! Sunt pregătit ca, alături de toţi cei care cred şi simt la fel, să lupt pentru ca românii să trăiască într-o ţară de care să fie mândri în fiecare clipă!”, a mai afirmat Ciolacu.

