Organizatorii Untold, Electric Castle, Jazz in the Park sau TIFF „sar la gâtul Guvernului” și avertizează: „Dacă TVA-ul la bilete crește la 19%, multe festivaluri se vor închide"

Organizatorii celor mai importante festivaluri de muzica și film din România spun că sunt împotriva creșterii cotei TVA de la 5 la 19% pentru vânzarea de bilete la evenimentele cultura și arată că dacă măsura intră în vigoare multe dintre acestea se vor închide.

Lume în Parcul Central din Cluj-Napoca așteptând să intre la Untold. Foto: Facebook Municipiul Cluj-Napoca

„Vestea cum că va crește cota TVA de la 5% la 19% pentru vânzarea de bilete la evenimente culturale a creat cea mai mare neliniștite din ultimii ani în rândul organizatorilor de evenimente și a organizațiilor de cultură. Singura perioadă percepută ca fiind mai rea decât cea de acum a fost în timpul pandemiei, perioadă în care am fost efectiv opriți în a ne desfășura activitatea”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată premierului Marcel Ciolacu, ministrului Finanțelor Marcel Boloș și ministrului Culturii Raluca Turcan.

Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), susține că modificarea TVA-ului „va avea consecințe grave asupra sectorului privat de evenimente”.

Renate Rozenberg, PR Electric Castle

„În ciuda unui an pandemic ce ne-a blocat total și a 2 ani de creșteri galopante de prețuri, am încercat să păstrăm Electric Castle un eveniment accesibil pentru cât mai multă lume. Misiunea noastră este direct amenințată de propunerea de a majorare a TVA pentru biletele la evenimente. Este o decizie cu impact direct nu doar asupra organizatorilor ci și a participanților, artiștilor, tuturor partenerilor care construiesc un eveniment. Efectele sunt ușor de intuit: fie biletele se vor scumpi, fie evenimente vor fi de calitate mai proastă, fie vor avea mai puțini spectatori. Cultura din România are nevoie de sprijin, nu de taxe mai mari, sperăm ca guvernanții să reconsidere această propunere".

„Mărirea cotei TVA nu va aduce mai mulți bani la buget, va genera scumpiri nesustenabile ale biletelor la evenimente, va influența desființarea multor locuri de muncă, iar organizațiile mai mici vor dispărea, va transforma industria de evenimente muzicale în cea mai taxată industrie din România, autoritățile publice locale vor deveni concurenți principali ai organizatorilor privați”, se arată în documentul citat.

Edy Chereji, Untold comunicare

„Această măsură afectează direct consumatorul, fiindcă această taxă se adaugă la prețul biletului. (...) Acestea sunt regulile, jucăm după ele. De ce merg oamenii la evenimente? Fiindcă evenimentele aduc bucurie în viața oamenilor. E trist că liderii care conduc țara propun măsuri ce vor face accesul oamenilor la momente de bucurie, tot mai greu. E trist, domnilor guvernanți, dacă vă doriți o țară de oameni triști”.

„Mărirea cotei TVA va genera scumpiri de bilete, implicit o scădere a consumului cultural, o scădere a capacităților organizatorilor de evenimente și o scădere a calității pieței culturale din România. Se poate vedea cu ochiul liber că numărul de evenimente organizate din bani publici a crescut tot mai tare. Evenimente deghizate sub forma de zile de oraș sau acțiuni de dezvoltare de audiență, care sunt de fapt ambiții personale ale unor funcționari publici care nu au aceleași reguli cu organizatorii privați: nu au presiunea reușitei financiare, nu au presiunea mobilizării de resurse, nu au presiunea comercializării biletelor (multe sunt gratuite)”, mai arată organizatorii celor mai importante evenimente din România.

Aceștia mai reamintesc că sectorul cultural „a fost sprijinit minim spre deloc în anii de pandemie și a supraviețuit mai mult din ambiția organizatorilor de a nu-și abandona domeniul”.

„Domnule ministru Marcel Boloș, dacă veți merge înainte cu această măsură, veți intra în istoria negativă a acestei țări cu privire la modul în care România percepe arta și cultura, unul din sectoarele economice care aduc un sentiment de speranță și bucurie consumatorilor lui, respectiv imagine pozitivă și respect din exterior. Pe termen lung, consecințele acestei măsuri vor fi: va scădea calitatea artistică a tuturor evenimentelor; va scădea numărul de artiști consacrați internațional care vor concerta la noi; vor spori fraudele; va crește numărul de evenimente cu acces gratuit (care va destabiliza piața); mulți artiști români vor dispărea din cauza oportunităților mai puține; banii reveniți la stat vor fi mai puțini; publicul va consuma mai puține evenimente, din rațiuni financiare. Vă rugăm insistent să reconsiderați măsura propusă și, de asemenea, solicităm o întâlnire oficială între reprezentanții AROC și reprezentanți ai Guvernului”, se mai arată în scrisoarea deschisă.

Din Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale fac parte ARTmania Festival Sibiu, Jazz in the Park, TIFF, Electric Castle, Awake Festival, Neversea, Untold și alții.

