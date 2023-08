Ne vedem în 2024? Peste 420.000 de fani au fost în acest an la Untold. Ediția nr. 8 s-a încheiat

Ultima zi a festivalului Untold a fost o altă zi memorabilă pentru cei peste 100.000 de fani care s-au aflat în perimetrul festivalului.

Armin va Buuren pe scena de pe Cluj Arena a încheiat ediția din acest an Untold. Foto: Untold

Cea de-a opta ediție a festivalului nu ar fi fost una legendară fără unul dintre cei mai iubiți DJ, care a fost aici de la prima ediție în 2015, este vorba de Armin van Buuren, unul dintre cei mai așteptați DJ din povestea Untold.

Armin van Buuren, show de 5 ore pe Cluj Arena

Armin a revenit acasă, unde a fost așteptat de zeci de mii de fani care i-au fost alături până la rasăritul soarelui. Timp de 5 ore fanii Untold au avut parte de un set live spectaculos. Sam Martin, câștigător al unui premiu Grammy a fost una dintre surprizele pregătite de Armin pentru fanii festivalului.

Artistul de origine americană a interpretat live „My Wild Wild Son”, „Miles Away” și „Mask”. O voce perfectă, venită dintr-o altă lume, un DJ care se reinventează de fiecare dată, au fost ingredientele perfecte pentru o călătorie prin lumea sound-ului electronic. Olandezul, care pentru pentru 21 de ani la rând s-a aflat în lista primilor cinci DJ ai lumii, a reușit ca la fiecare apariție live pe Cluj-Arena să construiască o relație specială cu fanii festivalului Untold, cărora a încercat să le ofere momente în premieră.

Artista israeliană Noa Zulu pare o prezență ireală, poate și datorită instrumentului care a consacrat-o, didgeridoo, un instrument muzical al cărui sunet este produs de tehnica circulară de respirație. Această tehnică îi permite să genereze sunete cu rezonanță, iar Cluj-Arena a trăit o experiență audio în premieră, o combinație de psy-trance și acest instrument unic, didgeridoo. Versiunea în exclusivitate pentru succesul „The Tribe” a fost un alt dar oferit de Armin van Buuren și invitata sa Noa Zulu.

Peste 200 de fani ai DJ-ului olandez au avut privilegiul de a se afla pe mainstage-ul Untold, pe tot parcursul set-ului. Armin van Buuren a venit în România însoțit de soția sa Erika.

David Guetta: „Untold a crescut mult"

Ultima seară a festivalului Untold a fost dedicată celor mai mari nume din industria muzicii electronice. Unul dintre cei mai mari DJ ai lumii, francezul David Guetta care și-a uimit fanii, veniți din peste 100 de țări ale lumii cu un show incredibil, plin de emoție.

„Este incredibil! Am fost aici de la prima ediție, am fost impresionat, dar astăzi trăiesc această frumoasă nebunie alături de voi! Untold a crescut atât de mult. Vă iubesc, vă apreciez și vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături în această seară”, a declarat Guetta, vizibil emoționat.

Timp de 60 de minute, zecile de mii de fani de pe Cluj-Arena au fost într-un carusel de sound-uri, de la producții clasice („Love Is Gone”, „I Got A Feeling”, „Titanium”) până la cele mai noi piese lansate „Something To Hold On To”, „Lost in The Rhythm”, „Permanence” sau „You Can’t Change Me”.

Artistul de origine americană, Ferg, a fost unul dintre artiștii veniți pentru prima dată în România, a ținut fanii pe Cluj-Arena fără să țină cont de avertizările meteo. A plouat, iar fanii Untold au dansat în ploaie.

Olly Alexander de la Years & Years a ajuns pentru prima dată pe la Untold și și-a salutat fanii în limba română: „Bună seara, Cluj! Vă iubesc și vă mulțumesc!” Cu o energie incredibilă, artistul din Marea Britanie și-a invitat fanii să cânte împreună succesele trupei Years & Years, „Take Shelter”, „King”, „Desire”, dar și piesele incluse în cel mai nou album „Night Call”.

Unul dintre DJ care a făcut parte din lineup-ul ultimei zile, Fedde Le Grand a venit la Untold împreună cu soția sa. Olandezul a făcut o mărturisire emoționantă: „De fiecare dată când vin la Untold, mă bucur de această conexiune unică. Acest lucru face ca festivalul să fie unul extraordinar.”

O mică recapitulare a celor 4 zile

Fiecare dintre cele patru zile ale festivalului Untold au fost extraordinare pentru fanii care s-au bucurat de fiecare artist ajuns pe mainstage.

Show-ul live al trupei Imagine Dragons, momentul cel mai așteptat al ediției de anul acesta a festivalului Untold, a fost dintr-o altă dimensiune.

Membrii trupei Imagine Dragons au dat totul pe scenă, iar vocea impresionantă a lui Dan Reynolds a adus emoție și autenticitate fiecărei piese interpretate. Zeci de mii de voci s-au alăturat trupei, iar momentul a fost cu adevărat magic.

A fost emoție în public, dar și pe scenă. Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, a fost copleșit de energia fanilor Untold, în fața cărora s-a înclinat: „Vă iubim! Vă mulțumim pentru acest moment și pentru faptul că suntem împreună. Singurul lucru care contează e dragostea, voi ne-ați oferit-o!”

Show-ul-ul live al artistei din Statele Unite, Bebe Rexha, a fost una dintre premierele oferite de creatorii Untold fanilor festivalului. Nominalizată de trei ori la premiile Grammy, apreciată pentru vocea sa puternică și originalitatea în materie de muzică, Bebe Rexha le-a mulțumit fanilor pentru modul în care a fost primită pe Cluj-Arena. „Sunt atât de departe de casa mea, dar să fiu aici, acum, este o bucurie. Vă iubesc și sunt atât de fericită să fim împreună!”

DJ-ul numărul 1 al lumii, Martin Garrix, a generat o euforie uriașă pe Cluj-Arena. Set-ul live al olandezului a fost energie pură de la prima până la ultima măsură. Cu versiuni remix realizate special pentru show-ul de la Untold sau cu producții noi, Garrix le-a mulțumit fanilor din România.

Fanii Untold se pot înregistra pentru ediția 2024 a festivalului, accesând site-ul oficial.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: