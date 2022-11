UBB recunoaște că nu a verificat integral doctoratul lui Bode. Universitatea nu va cere retragerea titlului

UBB admite că nu a verificat toată lucrarea de doctorat a lui Lucian Bode, ci doar pasajele suspectate de plagiat. Chiar dacă plagiatul a fost confirmat, universitatea nu va cere retragerea titlului de doctor.

Universitatea Babeș-Bolyai/ sursa: Facebook Municipiul Cluj-Napoca

Universitatea Babeș-Bolyai a analizat lucrarea de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode (PNL). Potrivit rezultatelor cercetării, proporția fragmentelor plagiate nu depășește 3%, dar comisia nu poate să se pronunțe dacă a fost „intenționat” sau o eroare de citare.

Analiza UBB nu a vizat și calitatea lucrării.

Potrivit reprezentanților Comisiei de Etică a universității clujene, instituția de învățământ superior nu va cere retragerea titlului de doctor în cazul ministrului Lucian Bode.

Acest aspect reiese și din raportul Comisiei de Etică a UBB

În condițiile în care ministrul Lucian Bode nu este membru al comunității universitare, nici personal de cercetare-dezvoltare, Comisia de Eticpă a UBB nu poate dispune sancțiuni.

„Întrucât domnul Bode nu deține niciuna dintre calitățile de mai sus, Comisia constata ca desi a identificat încălcări ale eticii în domeniul cercetării, nu poate dispune sancțiuni”, se arată în raportul publicat de UBB.

UBB recunoaște că nu a verificat integral doctoratul lui Bode

Potrivit reprezentanților Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai, instituția nu a verificat integral doctoratul lui Bode, ci doar pasajele semnalate ca fiind problematice, cu suspiciuni de plagiat. După cum susține Dacian Dragoș, președintele Comisiei de Etică, analiza integrală a unui doctorat ar presupune resurse extraodinare.

Doar 2,9% plagiat?

Profesorul Dacian Dragoș spune că doar 2,9% din textele analizate ar avea probleme.

„Procentul e atât de mic pentru că atât s-a reclamat și atât am identificat noi din analiza proprie, bazată pe softul anti-plagiat”. Am analizat „doar ce s-a reclamat, nu ai cum să analizezi întreaga lucrare pentru că vă dați seama n-ai cum să găsești surse pe care softul anti-plagiat nu le identifică. Ar fi o muncă titanică fiecare teză să o analizezi așa, nu există capacitate pentru așa ceva. Se analizează la comisiile de etică și la Consiliul de Etică pe baza unor sesizări, în sesizări trebuie să fie indicat clar ce s-a copiat, din ce sursă, deci trebuie dovezile atașate. În rest, ceea ce s-a sesizat și în plus am verificat testul anti-plagiat dacă are anumite indicații care ar putea să ducă la suspiciuni de fraudă, și pe acelea le-am verificat, texte mai mari care ar putea fi fraudate și acolo am mai descoperit și noi câteva lucruri în plus”, a declarat pentru europafm Dacian Dragoș, președintele Comisiei de Etică a UBB.

În aceste condiții, universitatea nu are în vedere retragerea titlului de doctor.

„Nu, sancțiunile trebuie să fie proporționale cu abaterea săvârșită, de aceea noi n-am propus retragerea titlului. Oricum am intra într-o discuție dacă este posibil sau nu, dacă este constituțional sau nu pentru că, știți, a dat Curtea Constituțională o decizie prin care a cam închis orice posibilitate de a retrage titlul de doctor pe cale administrativă și nici măcar instanțele nu mai pot să facă acest lucru pentru că le-a interzis să se pronunțe pe fond ci doar pe procedură”, a adăugat Dacian Dragoș.

Comisia recunoaște plagiatul, dar nu confirmă caracterul „intenționat”

UBB a publicat concluziile Comisiei de etică a Universității asupra tezei de doctorat a ministrului Lucian Bode. Comisia constată o serie de abateri de la normele de publicare, respectiv erori de citare și unele fragmente plagiate, însă arată că acestea reprezintă doar 2,9% din lucrare, acestea fiind cazuri în care fragmentele plagiate, cu o singură excepție, sunt citate în text, însă necorespunzător. Astfel, comisia constată că există fragmente plagiate, însă nu se poate pronunța dacă plagiatul a fost unul intenționat sau derivat din necunoașterea tehnicilor de citare.

„Cu privire la aspectele privind standardele de ETICĂ în teza de doctorat cu titlul: «Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual», susținută de dl. Lucian‐Nicolae BODE în anul 2018, la Universitatea Babeș‐Bolyai din Cluj‐Napoca, sub îndrumarea coordonatorului Prof. Univ. Dr. Adrian Liviu IVAN, Comisia de etică a UBB constată o serie de abateri de la bunele norme de publicare: (1) erori de citare și (2) unele fragmente plagiate.

S-au reținut ca existând fragmente plagiate în 3 din cele 4 puncte ale sesizării nr. 14390/18.10.2022, alte fragmente plagiate fiind identificate în urma analizei interne a UBB.

Fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1.923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2.95%).

Ținând însă cont că textele originale din care s-au preluat fragmente plagiate sunt citate în text și în referințe (cu o excepție), chiar dacă nu acolo unde trebuie și/sau cum trebuie, nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenționat sau mai degrabă a derivat din necunoașterea/neaplicarea tehnicilor de citare (ex. utilizarea de ghilimele/bloc de text; citare acoperitoare etc.). Acest lucru nu schimbă concluzia că există fragmente plagiate”, se arată în hotărârea comisiei.

În raportul Universității Babeș-Bolyai se arată că membrii comisiei s-au pronunțat strict pe elementele ce țin de rigorile redactării academice, iar nu în privința aspectelor calitative de conținut ale lucrării de doctorat susținute de Lucian Bode.

