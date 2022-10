Emilia Șercan: Analiza tezei de doctorat a ministrului Lucian Bode va reprezenta testul de integritate a Universității Babeș-Bolyai

„Analiza tezei de doctorat a lui dr. Lucian Bode de către Universitatea „Babeș-Bolyai” va fi testul de integritate și transparență al UBB, așa cum analiza tezei de doctorat a lui Victor Ponta a fost un test major pentru Universitatea din București”, semnalează jurnalista Emilia Șercan.

Emilia Sercan/ sursa Emilia Sercan Facebook

După cum arată Emilia Șercan, lucrarea de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode (PNL) a fost susținută în urmă cu patru ani, adică în 2018, atunci când tema imposturii academice și a plagiatului devenise deja un subiect de interes public. În acest context, acest aspect reprezintă un motiv însemnat pentru care decizia UBB în «cazul» Bode va reprezenta un test major pentru universitatea clujeană.

De asemenea, Șercan arată că începuse analiza tezei de doctorat a lui Lucian Bode înainte de demersul USR de transcriere a lucrării.

„Analiza tezei de doctorat a lui dr. Lucian Bode de către Universitatea „Babeș-Bolyai” va fi testul de integritate și transparență al UBB, așa cum analiza tezei de doctorat a lui Victor Ponta a fost un test major pentru Universitatea din București acum zece ani.

Lucrurile sunt diferite în cazul celor două lucrări – ale lui Bode și Ponta -, fără îndoială.

Motivul pentru care decizia UBB este importantă e pentru că teza lui Bode a fost susținută în 2018, când în spațiul public se discuta deja de ani de zile despre plagiat, impostură, calitatea tezelor, iar coordonatorul lui dr. Bode, Adrian Ivan, fusese mandatat de SRI să reformeze școala sa doctorală atunci când a preluat mandatul de rector.

Plagiatul într-o teză de doctorat e doar un aspect, iar dacă singura grijă a unei școli doctorale e să nu aibă teze plagiate, asta va însemna, pe termen lung, falimentul studiilor doctorale și, parțial, al cercetării din România.

În cazul unei teze de doctorat contează originalitatea acesteia, valoarea, calitatea, noutatea și contribuția la știință pe care o aduce.

Pentru curioși, da, în a doua parte a verii, am început să citesc și să analizez teza lui dr. Bode și am reușit să parcurg primele circa 30 de pagini, după ce tot eu am cerut digitalizarea acesteia.

Pentru context, m-am apucat de treabă cam cu vreo lună și jumătate înainte de acțiunea USR.

În condițiile în care mă apucasem de analizat teza, pe 13 septembrie 2022 am solicitat de la Biblioteca Națională date despre teza publicată sub formă de carte, care nu era disponibilă la raft, deși era publicată încă din 2021.

Chiar dacă am parcurs sub 30 de pagini, mi-am făcut o idee despre lucrare, de aceea și spun că analizarea acestei teze va fi testul de integritate al UBB”, notează jurnalista Emilia Șercan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

La începutul acestei săptămâni, USR a anunța că încheiase de transcris teza de doctorat a lui Lucian Bode și de verificat lucrarea, iar rezultatul analizei este unul devastator pentru ministrul de Interne Bode (PNL): lucrarea prezintă o calitate slabă, fiind în bună parte copiată de pe Wikipedia, potrivit lui Cristian Ghinea, coordonatorul departamentului de politici publice al USR.

De altfel, și UBB a anunțat inițierea analizei lucrării lui Lucian Bode, la o săptămână de la solicitarea lui Adrian Ivan, rectorul Academiei SRI.

În plus, USR a sesizat oficial CNATDCU privind suspiciunile de plagiat în cazul lucrării de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, potrivit anunțului realizat marţi de Cristian Ghinea.

Potrivit estimărilor reprezentanților UBB, cercetările privind suspiciunile de plagiat în cazul lucrării de doctorat a ministrului Bode ar putea fi încheiate în aproximativ două săptămâni.

CITEȘTE ȘI: