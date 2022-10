Clujul, reprezentat la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor de la Bruxelles. Participă Emil Boc, Ovidiu Cîmpean și Daniel Buda

Primarul Emil Boc, secretarul de stat în Ministerul Investițiilor Ovidiu Cîmpean și europarlamentarul Daniel Buda participă la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor, organizată la Bruxelles.

Emil Boc și Ovidiu Cîmpean participă la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor de la Bruxelles / Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Ovidiu Cîmpean, secretar de stat în Ministerul Investițiilor, participă la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor, alături de primarul Clujului Emil Boc, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda:

„Săptămâna aceasta particip la Bruxelles la cea de-a 20-a ediție a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor în cadrul unei delegații a Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene condusă de ministrul Marcel Ioan Boloș și alături de domnul primar Emil Boc și de domnul europarlamentar Daniel Buda.

Ieri, în cadrul evenimentului «Regional insights into the bigger picture of digital Europe» am discutat despre procesul de digitalizare de la nivel european și național. Săptămâna europeană reunește regiuni și orașe din întreaga Europă fiind cel mai amplu eveniment organizat dedicat dezvoltării locale și regionale”, a susținut, miercuri, Ovidiu Cîmpean.

Clujul, model de bune practici în domeniul digitalizării și inovării

La Bruxelles, Clujul a fost prezentat ca un model european de bune practici în domeniul digitalizării și inovării, spune Emil Boc.

Edilul a evidențiat eforturile, reușitele și provocările Clujului în cele două domenii:

„ Am fost prezent, alături de eurodeputatul Daniel Buda, ministrul Marcel Ioan Boloș și Ovidiu Cimpean, secretar de stat - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - la evenimentul organizat la Bruxelles de ADR-NV, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în contextul celei de a XX-a ediții a Săptămânii Europeane a Regiunilor și Orașelor.

Cluj-Napoca reprezintă un model de bune practici la nivel european în ceea ce privește abordarea legată de digitalizare, inovare și dezvoltarea de ecosisteme, respectiv în utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltare sustenabilă. Astfel, am prezentat eforturile, reușitele și provocările Clujului în aceste domenii, tema sesiunii fiind «Orașe și regiuni reziliente - rolul digitalizării». Am subliniat importanța autorităților locale și a ecosistemelor de inovare în transformarea digitală pe care o trăim și, bineînțeles, a susținerii de la nivel european în această direcție de dezvoltare.

Atenția noastră trebuie să se îndrepte în mod special spre a fi incluzivi, spre a nu crește și mai tare disparitățile între oameni pe măsură ce era digitalizării avansează. Nu ești inovativ dacă nu ești incluziv! Am reiterat rolul cheie al universităților, care alături de mediul privat, sectorul civic și ONG - în special structuri precum clusterele și Digital Innovation Hubs - pot susține o transformare digitală justă, echilibrată și sustenabilă”, a scris Emil Boc într-o postare publicată marți pe pagina sa de Facebook.

