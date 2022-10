Proiectele Clujului în domeniul inovării și educației, modele de bună practică la nivel european

Proiectele municipiului Cluj-Napoca în domeniul inovării și educației au fost prezentate într-o conferință a Comisiei Europene și Comitetului European al Regiunilor, în Cehia.

Proiectele Clujului în domeniul inovării și educației, modele de bună practică la nivel european / Foto: Emil Boc - Facebook

Emil Boc a anunțat că proiectele Clujului în domeniul inovării și educației sunt considerate „modele de bună practică la nivel european”.

Acestea au fost prezentate în cadrul Conferinței „New challenges in Education” organizată de către Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor, de la Brno, Cehia:

„Am prezentat principalele politici publice în domeniul educației și inovării de la Cluj, cu accent pe Fondul de Inovare și Experiment, Clusterul pentru Educație, Start-Up city initiative, Parteneriatul pentru dezvoltare regionala, 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic, dar și politicile publice de susținere a investițiilor în infrastructura educațională”, a spus Emil Boc.

În privința provocărilor actuale în educație, edilul a ridicat următoarele teme:

- Cum putem sa ne menținem forța de muncă și talentele acasă?

- Cum putem transforma „brain drain” în „brain gain”?

- Cum putem conecta mai bine „the world of learning” with „the world of work”?

- Cum putem sprijini profesorii să își perfecționeze tehnicile educaționale de predare/învățare?

- Ce putem face ca fiecare copil să își atingă potențialul educațional de care dispune și să înlăturăm barierele care îl împiedică să își atingă potențialul educațional?

CITEȘTE ȘI: