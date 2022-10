Primarul Emil Boc, întâlnire la Bruxelles cu Elisa Ferreira, Comisarul european pentru politica de coeziune

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut o întâlnire la Bruxelles cu Elisa Ferreira, Comisarul european pentru politica de coeziune.

Primarul Emil Boc și Elisa Ferreira, Comisarul european pentru politica de coeziune, s-au întâlnit luni la Bruxelles, având discuții pe mai multe teme de actualitate.

„În calitate de președinte al Comisiei pentru Buget și Coeziune a Comitetului European al Regiunilor, am avut plăcerea să o întâlnesc pe doamna comisar Elisa Ferreira”, a spus primarul Emil Boc, pe rețelele de socializare.

Întâlnirea a fost concentrată pe următoarele teme:

- implementarea eficientă a fondurilor europene de coeziune în fiecare regiune a Europei;

- importanța susținerii politicii de coeziune după 2027, ca principala politică ce ține Europa unită și solidară;

- Nicio regiune a Uniunii Europei nu trebuie uitată sau abandonată;

- politica de coeziune aduce investiții, locuri de muncă și o bună calitate a vieții în fiecare colț al Europei;

- The cost of No cohesion is the cost of No Europe!

